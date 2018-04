K. Guru Gowrappan wird Teil des Führungsteams und soll Wachstum und weltweite Expansion beschleunigen

Oath, eine Tochtergesellschaft von Verizon (NYSE, Nasdaq: VZ), gibt heute bekannt, dass K. Guru Gowrappan als President und COO in das Unternehmen eintreten wird. Guru war zuvor als Global Managing Director bei der Alibaba Group tätig. Er wird eine zentrale Rolle bei der Leitung der Geschäftstätigkeit und der Umsetzung der globalen Wachstumsstrategie spielen, während Oath in sein zweites Jahr geht. Guru wird mit CEO Tim Armstrong und den Führungsteams von Oath und Verizon zusammenarbeiten und dabei seine Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen weltweit nutzen, um die Position von Oath als treibende Kraft hinter vertrauenswürdigen Medien- und Technologiemarken wie AOL, BUILD, HuffPost, MAKERS, TechCrunch, Yahoo Mail, Yahoo News und Yahoo Sports zu festigen. Er wird an Armstrong berichten.

"Oath bedient weltweit eine Milliarde Verbraucher und die wichtigsten Marken der Welt im innovativsten Wirtschaftsbereich, und dank des Gewinns von Guru als President und COO werden wir unsere klare Vision in den kommenden Jahren schnell in eine Wachstumsplattform umsetzen können", sagte Tim Armstrong, der CEO von Oath. "Wir verfügen über ein erstaunliches Ökosystem digitaler Marken und Plattformen, die Unterstützung des besten Mobilfunkunternehmens der Welt Verizon und eine Kultur, in deren Mittelpunkt die besten externen und internen Talente stehen, mit denen wir als Unternehmen zusammenarbeiten können und diese Stärken werden durch den Gewinn von Guru, der uns dabei helfen wird, das Unternehmen in die Zukunft zu führen, nur noch stärker."

"Es gibt keine andere Branche, die die Geschichte so verändern kann wie unsere, und kein Unternehmen ist besser für ein schnelles globales Wachstum gerüstet als Oath", sagte Gowrappan, der President und COO von Oath. "Nur sehr wenige Unternehmen auf der Welt haben das Ökosystempotenzial, das Oath hat. Die Inhalte und die Technologie von Oath und Verizon schaffen riesige Marktchancen, und ich freue mich darauf, das Team zu verstärken und das Unternehmen in der nächsten Phase des globalen Wachstums zu unterstützen."

In seiner Funktion als President und COO wird Guru für das operative Tagesgeschäft bei Oath verantwortlich sein, darunter für alle Verbraucher- und Kundenmarken, die operative Tätigkeit, Produkte und Technologie.

Bei Alibaba konzentrierte sich Guru als Global Managing Director auf die internationale Expansion wichtiger Verbraucher- und Geschäftskundenprodukte in den Bereichen E-Commerce, Unterhaltung und Medien, Zahlungen und den gesamten Bereich der Finanzmittel für die Handelstätigkeit. Zuvor war er als Chief Operating Officer bei Quixey, einem Mobilfunk-Start-up, tätig, und davor war er COO für Wachstum/neue Initiativen bei Zynga. Darüber hinaus hatte er verschiedene Führungsrollen bei Yahoo und Overture.

Über Oath

Oath, eine Tochtergesellschaft von Verizon, ist ein werteorientiertes Unternehmen, das sich dem Aufbau von Marken verschrieben hat, die die Menschen lieben. Oath erreicht mit seinen dynamischen Hausmarken in den Bereichen Medien und Technologie eine Milliarde Menschen auf der ganzen Welt. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Digital- und Mobiltechnologien gestaltet Oath die Zukunft der Medien. Weitere Informationen über Oath finden Sie unter www.oath.com.

Über Verizon

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) mit Sitz in New York City erwirtschaftete 2017 Erträge von 126 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen betreibt Amerikas zuverlässigstes drahtloses Netzwerk und das führende reine Glasfasernetz des Landes und liefert integrierte Lösungen für Unternehmen weltweit.

