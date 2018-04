Die Speditionsbranche kritisiert Kostensprünge durch die Lkw-Maut und warnt vor Auswirkungen auch auf die Verbraucher. Ab 2019 würden die Belastungen für den Straßengüterverkehr um insgesamt 2,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr steigen, erklärte der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) am Mittwoch in Berlin. Dies sei das Ergebnis des vom Bundesverkehrsministeriums in Auftrag gegebenen neuen Wegekostengutachtens.

Bereits die Ausweitung der Lkw-Maut ab Sommer werde einen Kostenschub in Höhe von zwei Milliarden Euro auslösen. Dazu kämen von Anfang 2019 an weitere 500 Millionen Euro an Belastungen durch die vorgesehene gesetzliche Anhebung der Mautsätze für Lkw über 7,5 Tonnen. "Dieser doppelte Kostensprung in der Logistik wird nicht ohne Auswirkungen auf Fracht- und Verbraucherpreise bleiben", kritisierte DSLV-Hauptgeschäftsführer Frank Huster. Die zum Erhalt der Straßeninfrastruktur eingesetzte Maut wirke faktisch wie eine Verbrauchssteuer.

Die Lkw-Maut wird zum 1. Juli 2018 auf das gesamte, 39 000 Kilometer lange Bundesstraßennetz ausgedehnt. Bisher wird die Nutzungsgebühr für Lastwagen ab 7,5 Tonnen auf den Autobahnen und 2300 Kilometern Bundesstraße kassiert. Nach dem neuen Wegekostengutachten wird die Ausweitung der Lkw-Maut dem Bund Milliarden an Mehreinnahmen bescheren./hoe/DP/edh

