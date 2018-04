Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Triumph, einer der weltweit führenden Dessous und Bodywear-Hersteller, startete am 18. April 2018 seine erste globale Kommunikationskampagne TogetherWeTriumph. Das Leitmotiv steht für den kollektiven Zusammenhalt und die Unterstützung unter Frauen. Gemeinsam ist man stark. "Collective Empowerment", das bedeutet, dass Frauen noch stärker sind, wenn sie sich gegenseitig unterstützen, kennzeichnet die neue kreative Richtung für die Marke im Jahr 2018.



Seit über 130 Jahren unterstützt Triumph Frauen mit perfekt sitzenden Dessous in allen Formen und Größen. Mit der neuen Kommunikationskampagne zollt Triumph nun den Frauen Respekt, die sich gegenseitig unterstützen. Tief in den Markenwerten von Triumph verankert sind starke und selbstbewusste Frauen. Die Leitidee "Collective Empowerment" der TogetherWeTriumph-Kampagne ist die Weiterführung dieses Gedankens, denn wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen, können unglaubliche Dinge passieren.



In der DACH-Region wurde die Erstausstrahlung des TV-Spots am 18. April im privaten Kino des Hamburger East Hotels in einem exklusiven Rahmen mit Anika Decker und Nazan Eckes, zwei Powerfrauen der Triumph Familie, gefeiert.



Die 20-Sekunden und 15-Sekunden TV-Spots werden vom 18. April bis 16. Mai ausgestrahlt. Flankierend zum TV wird der Spot zusätzlich auf Out of Home-Flächen sowie online zu sehen sein.



Suzanne McKenna, Head of Brand bei Triumph, erklärt, dass man durch die Ausrichtung der Kampagne auf einen digitalen und einen gesellschaftlichen Fokus, eine frische Perspektive für die Kommunikation auf allen Kanälen gewinnt.



"Indem wir uns bewusst von einer produktzentrierten Kampagne wegbewegen, können wir unseren Kundinnen auf einer tieferen Ebene näherkommen, indem wir sie in den Mittelpunkt stellen.", so McKenna.



Triumph Managing Partner Markus Spiesshofer ergänzt: "Es ist kein Geheimnis, dass hinter jeder Frau eine andere Frau steht, die sie inspiriert und unterstützt, und das wollen wir feiern. Dies ist auch eine Feier unserer Triumph-Familie, denn als familiengeführtes Unternehmen glauben wir, dass Teamarbeit und das Teilen von Ideen zu einer Stärkung des Unternehmens beitragen. Unsere Angestellten auf der ganzen Welt verbessern und entwerfen laufend neue Arten von Unterwäsche, wobei sie an alle Frauen denken. Heute ist die Botschaft des weiblichen Empowerments unglaublich relevant und verdient unsere Unterstützung."



TogetherWeTriumph entstand in Zusammenarbeit mit der internationalen Kommunikationsagentur VCCP und einem rein-weiblichen Kreativteam unter der Leitung der preisgekrönten Filmemacherin Paola Morabito.



TogetherWeTriumph



www.triumph.com



Die Triumph Gruppe gehört zu den global führenden Lingerie-Unternehmen mit fast 25.000 Mitarbeitern, rund 50 Vertriebsorganisationen, 40.000 Handelskunden und 3.600 Verkaufsstellen. Für die Marken Triumph und sloggi entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen die vielseitige Produktpalette von Dessous, Nachtwäsche und Bademode, sowohl über Großhandelskunden als auch über eigene Geschäfte und E-Commerce-Plattformen in mehr als 120 Ländern.



Für weiteres Pressematerial (TV-Spot Link, Triumph Manifesto, weiteres Bildmaterial) wenden Sie sich gerne an Tara Ipektchi (Willich Communications GmbH)



OTS: Triumph International AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56445 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56445.rss2 ISIN: DE0007494908



Pressekontakt: Willich Communications GmbH Tara Ipektchi Frauenthal 14 20149 Hamburg Tel. +49 - 40 - 30 70 88 - 76 E-Mail: tara.ipektchi@willichpr.de