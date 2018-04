Nach zehn Erfolgsjahren als Zayed Future Energy Prize durchläuft der herausragende Nachhaltigkeitspreis der Vereinigten Arabischen Emirate eine strategische Neuausrichtung

Der Zayed Future Energy Prize wird heute als Teil eines strategischen Schrittes zur Neuausrichtung seines Auftrags zum Zayed Sustainability Prize. Nach zehn Jahren erfolgreicher Förderung von Initiativen zu erneuerbaren Energien weltweit, wird der Preis nun sein Augenmerk ausdehnen, um einen größeren humanitären Einfluss zu erzielen, indem eine breitere Auswahl an Lösungen für die Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung gefördert wird.

In einem Kommentar zur Umgestaltung des Preises sagte Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Staatsminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Generaldirektor des Zayed Sustainability Prize: "Inspiriert durch die Vision und das Erbe unseres Gründungsvaters Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan war der Zayed Future Energy Prize in den vergangenen zehn Jahren in der Lage, 307 Millionen Menschenleben positiv zu verändern, indem Zugang zu Energie, sauberem Wasser, Schulbildung, Weiterbildung, Fürsprache und mehr ermöglicht wurden.

Um sich mehr den Zielen der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung und der sich entwickelnden staatlichen Agenda der Vereinigten Arabischen Emirate anzugleichen, wird der Preis in Zukunft seine Reichweite über erneuerbare Energien hinaus ausdehnen und Projekte und innovative Lösungen aus einem breiteren Spektrum von Nachhaltigkeit und Initiativen zur menschlichen Entwicklung honorieren. Zusätzlich wird der Preis mit der Kategorie Global High Schools ("Globale Oberschulen") seine Förderung auf junge Menschen ausdehnen und Projekte von Jugendlichen aus einer größeren Anzahl an Regionen der Welt honorieren."

Mit dieser neu gestalteten Mission hat der Preis nun fünf verschiedene Kategorien, aus denen Bewerber wählen müssen: Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und Globale Oberschulen. Diese Pfeiler sind untereinander verbunden und stellen die grundlegenden Bedürfnisse dar, die unabdingbar sind für das menschliche Überleben, und für die Innovationen Fortschritt in nachhaltiger Entwicklung bringen werden.

Dr. Lamya Fawwaz, Direktorin des Zayed Sustainability Prize, sagte: "Die neuen Kategorien wurde sorgfältig ausgewählt, um die dringendsten Herausforderungen in der Nachhaltigkeit zu reflektieren. Sie bieten die größten sozio-ökonomischen Auswirkungen auf das Leben von Menschen weltweit."

"Der Zayed Sustainability Prize will auch die heutige Jugend dazu inspirieren, Vordenker zu sein und ein persönliches Interesse daran zu kultivieren, im Sinne nachhaltiger Entwicklung Veränderungen zu bewirken. Schließlich sind die jungen Menschen von heute die Führungspersonen von morgen. Darüber hinaus wollen wir auch bereits bestehende Innovationen erkennen und ihre Reichweite ausdehnen, damit mehr Menschen davon profitieren können und wir vielleicht besser in die Lage versetzt werden, einige der größten Herausforderungen der Menschheit lösen zu helfen", fügte Dr. Lamya hinzu.

Der Zayed Sustainability Prize wird durch einen dreistufigen Bewertungsprozess gehen, der mit der Due Diligence durch eine renommierte internationale Beratungsfirma für Recherche und Analyse durchgeführt wird. Im Anschluss daran werden die Kandidaten in der engeren Wahl Bewertungen durch ein Auswahlgremium durchlaufen, um die Finalisten festzustellen. Aus diesen Finalisten wird eine Jury die Gewinner in allen fünf Kategorien auswählen, darunter die Siegerschulen aus sechs Regionen der Welt.

Die Überlegungen, wer den Zayed Sustainability Prize gewinnen wird, fußen auf drei Kernkriterien, in denen die Teilnehmer drei Dinge demonstrieren müssen:

Auswirkung: Maßgebliche und handfeste Auswirkungen auf die Lebensqualität von Menschen.

Maßgebliche und handfeste Auswirkungen auf die Lebensqualität von Menschen. Innovation: Unverwechselbare Kennzeichen, den "Status Quo" zu ändern, und ein Potenzial, Möglichkeiten zu katalysieren, die einen disruptiven positiven Einfluss und transformierende Änderungen mit sich bringen.

Unverwechselbare Kennzeichen, den "Status Quo" zu ändern, und ein Potenzial, Möglichkeiten zu katalysieren, die einen disruptiven positiven Einfluss und transformierende Änderungen mit sich bringen. Inspiration: Das Potenzial, Projektergebnisse in den nächsten zehn Jahren zu vergrößern, und die Fähigkeit, andere zu inspirieren.

Die Gewinner des Zayed Sustainability Prize werden im Rahmen der Preisverleihungszeremonie bei der Eröffnung der Abu Dhabi Sustainability Week am 14. Januar 2019 bekanntgegeben.

Der Zayed Sustainability Prize ist für die Einreichung von Beiträgen ab heute, 17. April 2018, geöffnet und wird am 9. August 2018 schließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zayedsustainabilityprize.com.

