Das britische Oberhaus will den Entwurf der Regierung für ihr Brexit-Gesetz ändern. Ein Rückschlag für Premierministerin May - aber einer, der sie nicht vom Kurs abbringen dürfte.

Würde man die Politik der britischen Regierung mit einem Boxkampf vergleichen, wäre die Bilanz der Brexit-Debatte im Parlament klar: Am Mittwoch hat die Premierministerin Theresa May die Runde verloren. Die so genannten Peers aus dem britischen Oberhaus ergänzten den von May vorgelegten Gesetzesentwurf zum Austritt aus der Europäischen Union (EU).

Sie stellten damit den Plan der britischen Regierung, beim Brexit konsequent einen Schlussstrich zu ziehen und aus der Zollunion und dem Europäischen Binnenmarkt auszutreten, in Frage. Das kommt für viele Briten nicht überraschend.

Denn die knapp 800 Vertreter im Oberhaus ...

