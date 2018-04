Führendes Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz kooperiert mit dem Retail Disruptor K11 Art Mall, um im Rahmen einer neuen Ausstellung bahnbrechende Kunst- und Technologieerlebnisse zu erschaffen

ObEN Inc., das Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das eine dezentrale KI-Plattform für intelligente Avatare aufbaut, gab heute die Premiere des ersten Kunstdozenten-Erlebnisses mit persönlicher KI (PAI, Personal AI) in der K11 Art Mall, einem kombinierten Museum und Einkaufszentrum in Shanghai, bekannt. Der KI-Concierge, der Ähnlichkeit mit und die Stimme von K11-Gründer Adrian Cheng hat, führt die Besucher durch die neue Doppelausstellung des K11-Kunstmuseums mit Werken der amerikanischen Keramikkünstlerin Betty Woodman und des gefeierten chinesischen Malers Zhao Yang.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180418006136/de/

Adam Zheng, COO and co-founder of ObEN; Adrian Cheng, founder of K11; Nikhil Jain, CEO and co-founder of ObEN (Photo: Business Wire)

"In dieser Ausstellung werden die Besucher an eine Erfahrung herangeführt, die Kunst und Technologie in einer völlig neuen und einzigartigen Dimension vereint", sagte Adrian Cheng, der Gründer von K11. "Gemeinsam mit ObEN revolutionieren wir die Art und Weise, wie sich Menschen in einer Ausstellung bewegen und zurechtfinden, verbinden uns mit ihnen auf einer tieferen, intimeren Ebene und fördern durch Technologie eine engere Verbindung zwischen Publikum, kuratorischem Ausdruck und dem Künstler. Wir freuen uns darauf, dieses umfassende Erlebnis auch auf andere Bereiche des K11-Ökosystems auszudehnen."

K11, die Idee des Unternehmers und Geschäftsinnovators Adrian Cheng, ist eine bahnbrechende, facettenreiche Marke, die in der Kultur verwurzelt ist und durch drei zentrale Werte miteinander verbunden ist: Kunst, Natur und Menschen. Die K11 Art Mall mit ihren Flagship-Standorten in Hongkong, Shanghai, Guangzhou und Wuhan ist das weltweit erste kombinierte Museums- und Einkaufserlebnis. Entsprechend seinem Innovationsgeist sucht und zieht K11 kontinuierlich Technologiepartner an, die das umfassende Erlebnis der Besucher der Art Malls, der Bürotürme K11 Atelier und weiterer K11-Objekte unterstützen.

Die neue Ausstellung ist eine einzigartige Konvergenz von Kunst und Technologie, Kulturen und Medien. Noch bis zum 17. Juni 2018 werden die Besucher von Chengs PAI, einem intelligenten Gerät mit einem auf künstlicher Intelligenz basierenden Avatar, individuell durch die Ausstellung geführt. Das erste Erlebnis dieser Art, der PAI-Concierge, wird den Besuchern ein maßgeschneidertes Erlebnis bieten, wobei Chengs PAI Details über ausgewählte ausgestellte Werke, den Werdegang der Künstler und die Entwicklung der Ausstellung liefert.

"Diese Ausstellung in der K11 zeigt die transformative Wirkung, die PAI auf Branchen, einschließlich Einzelhandel und Gastronomie, haben kann und bietet den Besuchern ein fesselnderes und persönlicheres Erlebnis", sagte Nikhil Jain, der CEO und Mitbegründer von ObEN. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit K11 um Erlebnisse, die sich durch ihre einzigartige Kombination aus Kunst, Unterhaltung und Einzelhandel ergänzen, zu erschaffen."

Der PAI-Kunst-Concierge basiert auf der Technologie für persönliche KIs von ObEN. Auf Konsumentenseite ermöglicht die Technologie den Benutzern die einfache Erstellung eines 3D-Avatars, der nach nur einem Selfie und einer kurzen Sprachaufzeichnung mit ihrem Smartphone aussieht, klingt und sich verhält wie sie. Dank Schutz und Authentifizierung über die Blockchain von Project PAI bietet die persönliche KI von ObEN ein beispielloses Maß an Sicherheit, Datenkontrolle und Nutzen. Neben K11 arbeitet ObEN auch mit anderen führenden Unternehmen zusammen. Beispielsweise hat das Unternehmen ein Joint Venture mit S.M. Entertainment AI Stars, die erste Agentur für persönliche KIs.

Die Technologie für persönliche KIs von ObEN wird Mitte 2018 verfügbar sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter projectpai.com.

Über K11 und K11 Investment

K11 wurde 2008 von Unternehmer und Geschäftsinnovator Adrian Cheng gegründet. Die bahnbrechende, facettenreiche Marke ist in der Kultur verwurzelt und durch drei zentrale Werte miteinander verbunden: Kunst, Natur und Menschen. Ihr Ökosystem aus Unternehmen der Bereiche Wirtschaft, Kultur, Technologie und Wohltätigkeit ist Ausdruck der ständigen Suche des Gründers nach Möglichkeiten, stagnierende Industrien zu revolutionieren und den interkulturellen Dialog zu fördern. Es umfasst eine breite Palette von Berührungspunkten: das weltweit erste kombinierte Museums- und Einzelhandelskonzept, die K11 Art Malls, seine hochmodernen Büroräume, die K11 Ateliers, seine offene Bildungsplattform, die K11 Kulture Academy, die kuratierten K11 Design Stores, die von einem Terrarium inspirierte transformative Verkaufsfläche K11 Natural und die K11 Art Foundation, die erste private gemeinnützige Stiftung in China, die als Inkubator für chinesische Künstler und Kuratoren tätig ist. Bis 2023 wird die Marke an 29 Projekten in neun Städten in Großchina beteiligt sein.

K11 Investment ist die Investitionssparte von New World Development einem Konglomerat mit Sitz in Hongkong, dessen Executive Vice Chairman und General Manager Cheng ist. Die Geschäftsfelder reichen von Immobilien und Einzelhandel bis hin zum Gastgewerbe. Zum wachsenden Portfolio von K11 Investment gehört auch DayDayCook, der erfolgreichste chinesische Online-Kochkanal mit über 200 Millionen Views pro Monat. Das erste Erlebnisstudio von DayDayCook wurde im Dezember 2017 in der K11 Art Mall in Shanghai eröffnet. Im Januar 2018 tätigte K11 Investment eine strategische Investition von zehn Millionen US-Dollar in ObEN, um das Wachstum seiner KI-Technologie weiter zu fördern.

Über ObEN

ObEN ist ein Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz (KI), das eine dezentrale KI-Plattform für intelligente Avatare entwickelt, die bislang unmögliche soziale und virtuelle Interaktionen ermöglicht. Mithilfe der Technologie des Unternehmens können Benutzer intelligente 3D-Avatare erstellen, die so aussehen, klingen und sich so verhalten wie sie. Die über die Blockchain von Project PAI bereitgestellt Technologie für persönliche KIs (PAI, Personal AI) ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen PAIs auf einer sicheren, dezentralen Plattform zu erstellen, zu nutzen und zu verwalten. ObEN wurde 2014 gegründet und ist ein Portfoliounternehmen von K11, Tencent, Softbank Ventures Korea und HTC Vive X mit Sitz im Idealab in Pasadena, Kalifornien. Um mehr über ObEN zu erfahren, besuchen Sie bitte oben.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180418006136/de/

Contacts:

ObEN

Jeff Hare, (+1) 818.726.9238

jeff@oben.com

oder

K11 Investment

Tim Cheung, (+852) 6396 9890

timcheung@nwd.com.hk