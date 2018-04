Lösung ermöglicht durchgängige Steuerfunktionalität

Vertex, Inc., ein führender Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für den Steuersektor, meldete heute die Verfügbarkeit der Systemintegration zwischen seinen Lösungen zur indirekten Besteuerung und Episerver Anwendungen. Der Zugang zur Vertex Steuerfunktionalität bietet Kunden von Episerver nun den Zugang zu automatisierten Verkaufs- und Gebrauchssteuer-Kalkulationen (Sales and use tax) sowie unterschriftsbereiten Rücksendungen sowohl für seine Lösungen vor Ort als auch für Cloud-Lösungen.

"Da sich die globale Steuerlandschaft immer komplexer gestaltet und die Unternehmen gezwungen sind, auf neuen Wegen miteinander zu konkurrieren, werden die Kunden von Episerver unterstützt, um die Korrektheit zu gewährleisten und gleichzeitig den Geschäftserfolg voranzutreiben", so Paul Beirnes, Managing Director of Partner Development bei Vertex.

Episerver bietet Web-Content-Management, digitalen Handel und Marketinglösungen, um Organisationen zu unterstützen, einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen. Durch den Einsatz von Vertex für Episerver können die Nutzer die beiden Plattformen nahtlos und ohne Anpassung an das E-Commerce System verwenden, wobei die Notwendigkeit der manuellen Aktualisierung von Steuertabellen in den Steuerabteilungen entfällt.

Mit den Lösungen von Vertex zur indirekten Besteuerung unter Zuhilfenahme eines Verbindungselements können sich die Organisationen nun auf verlässliche Verkaufs- und Gebrauchssteuer-Kalkulationen (Sales and use tax) und Rücksendungen verlassen, unabhängig von der jeweiligen Gerichtsbarkeit. Somit können die internen Betriebsmittel für wichtigere Aufgaben verwendet werden.

Über Episerver

Episerver unterstützt führende Digitalunternehmen dabei, mühelos einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen an jedem Kontaktpunkt und stets mit messbarem Geschäftserfolg. Die Episerver Digital Experience Cloud vereint Content-Management, E-Commerce und digitales Marketing in einer Plattform inklusive Omnichannel-Möglichkeiten für intelligente Personalisierung und Kampagnen. Das 1994 in Schweden gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in Großbritannien, Schweden, Australien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Polen, den Niederlanden, Spanien, Südafrika, Singapur, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuer-Technologie und -Dienstleistungen und versetzt Unternehmen aller Größen in die Lage, das strategische Potenzial der Steuerfunktion durch die Automatisierung und Integration von Steuerprozessen vollständig zu realisieren und gleichzeitig die fortschrittliche und prädiktive Analyse der Steuerdaten zu nutzen. Vertex bietet vor Ort Cloud-basierte und lokale Lösungen, die auf spezifische Branchen und für jede bedeutende Steuerart zugeschnitten werden können. Hierzu gehören Einkommen- und Umsatzsteuer, Sales and Use Tax sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung. Vertex hat seinen Hauptsitz in Pennsylvania und unterhält Niederlassungen rund um den Globus. Das Unternehmen in Privatbesitz beschäftigt mehr als 900 Fachleute und bedient Unternehmen auf der ganzen Welt.

