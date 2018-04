Die Apobank will ihr Geschäftsmodell anpassen: Bald könnte sie Arztpraxen vermieten und so auch junge Ärzte fördern.

Die Ärzte- und Apothekerbank (Apobank) will ihr Geschäftsmodell erweitern. So erwägt sie, selbst in die Vermietung von Arztpraxen einzusteigen. Es gebe die Überlegung, solche Praxen an junge Mediziner zu vermieten und diesen jedes Jahr zum Kauf anzubieten, sagte Apobank-Chef Ulrich Sommer am Mittwoch. Hintergrund ist, dass junge Mediziner häufig die hohe Investition in eine eigene Praxis scheuen.

"Damit bauen wir ein Bollwerk gegen die Industrialisierung der Branche", sagte Sommer. Bestimmte Dienstleistungen in der Gesundheitsbranche, beispielsweise die Dialyse bei Nierenerkrankungen, werde bereits von großen Unternehmen dominiert. Der Auftrag der Apobank sei aber, die Niederlassung von Ärzten zu fördern.

Denkbar ist laut Sommer, dass die Apobank nicht nur die Praxisräume vermietet, sondern auch die medizinischen Geräte und sogar die Angestellten zunächst bezahlt. Der Arzt oder die Ärztin, die die Praxis führt, müsste dafür eine Miete oder Gebühr an die Apobank zahlen. "Das ist aber kein Betreiben von Praxen", betonte Sommer, der seit Herbst an der Spitze der Bank steht.

Die Apobank mit einer Bilanzsumme von gut 41 Milliarden nach der DZ Bank das zweitgrößte genossenschaftlich organisierte Geldhaus in Deutschland. Sie wird wie die anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...