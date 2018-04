Bonn (ots) - Immer mehr chinesische Investoren kaufen Unternehmen in Deutschland auf oder beteiligen sich an ihnen. Erst kürzlich sorgte der Einstieg des Milliardärs Li Shufu bei Daimler für Aufsehen, er ist mit einem Anteil von fast 10 Prozent auf einen Schlag zum größten Aktionär bei den Stuttgartern geworden. Es sind aber vor allem mittelständische Unternehmen, die im Fokus der chinesischen Investoren stehen. Die meisten chinesischen Käufer agieren mittelfristig und investieren in die deutschen Standorte. Doch Experten und Politiker machen sich Sorgen, denn langfristig will das Reich der Mitte wichtige Schlüsselindustrien beherrschen. Noch fassen die meisten chinesischen Eigentümer ihre deutschen Töchter mit Samthandschuhen an.



Aber was ist, wenn China seine Strategie ändert? Hat die Politik in Brüssel und Berlin die Pläne Chinas auf dem Schirm? Wie kann sich die deutsche Wirtschaft auf das ungleiche Kräftemessen vorbereiten und wie sehen umgekehrt die Investitionsmöglichkeiten deutscher Unternehmen in China aus? Wie sieht der richtige Weg aus, mit dem hungrigen Drachen aus China umzugehen?



Diese Fragen diskutiert Moderator Hans-Werner Fittkau im phoenix-Thema "China auf Einkaufstour in Deutschland" mit der Wirtschaftsexpertin der Bertelsmann-Stiftung Dr. Cora Jungbluth; außerdem begrüßt er im Studio Prof. Andreas Pinkwart, FDP, Wirtschaftsminister Nordrhein Westfalen und Volker Treier, Chefvolkswirt für Außenwirtschaft des DIHK.



In der ergänzenden Dokumentation "China kauft den Mittelstand" aus der Reihe "Die Story", geht es um einen mittelständischen Unternehmer aus dem Allgäu mit Zweitwerk in China, der mit Sorge beobachtet, dass chinesische Kunden ihn zunehmend unter Druck setzen. Und um eine chinesische Unternehmensberaterin, die in Deutschland nach Firmen sucht, die für chinesische Investoren interessant sein könnten.



