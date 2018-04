Diesen Monat wurde die neuste Version eines Handgeräts für das Selbstmanagement von Patienten mit chronischen Lungenfunktionsstörungen eingeführt.

Dank der eingesetzten Bluetooth-Funktechnologie ist das neue Air Next weltweit das fortschrittlichste Spirometer für den Hausgebrauch. Spirometer sind medizinische Geräte, mit denen Patienten die Leistungsfähigkeit ihrer Lunge überprüfen können.

Das neue Spirometer wurde von NuvoAir, dem schwedischen Startup-Unternehmen für digitale Gesundheit, entwickelt. Das Air Next ist eine bahnbrechende Weiterentwicklung des seit 2016 erhältlichen Air Smart Spirometer. Dank seines schlanken Designs liegt das Air Next ergonomisch in der Hand und ist trotzdem wesentlich robuster konstruiert als sein Vorgänger.

Obwohl das Air Next mit neuster Technologie ausgestattet ist, kostet es mit 165 EUR (zuzüglich MwSt.) nur einen Bruchteil der meisten in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen genutzten Standardspirometer.

Das bedienerfreundliche Gerät wurde für Patienten mit lebenslanger Lungenfunktionsstörung wie Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) oder Mukoviszidose entwickelt. Das Air Next ermittelt die gleichen Parameter wie die Werte, die in professionellen medizinischen Einrichtungen gemessen werden.

Dazu zählt die Prüfung der FVC (forcierte Vitalkapazität), d. h. des Lungenvolumens, das nach maximaler Einatmung mit maximaler Geschwindigkeit ausgeatmet werden kann. Das gleichzeitig gemessene FEV1 (forciertes expiratorisches Volumen) zeigt, wie viel Luft in einer Sekunde ausgeatmet werden kann. Diese und andere Messergebnisse geben einen Hinweis darauf, wie leistungsfähig die Lunge eines Patienten im Vergleich zu einer Person gleichen Alters mit einem "normal" funktionierenden Atmungssystem ist.

Lorenzo Consoli, CEO von NuvoAir mit Sitz in Stockholm, ist überzeugt, dass dank Air Next mehr Patienten in den Genuss eines Spirometers für den Hausgebrauch kommen werden.

"NuvoAir hat die Spirometrie entmystifiziert und sie direkt in die Hände von Patienten und Ärzten überall auf der Welt gelegt", kommentierte er. "Mit unserer Technologie erhalten Patienten die Kontrolle über ihre Gesundheit. Sie schließt die Kommunikationslücke zwischen den behandelnden Ärzten und dem Pflegeteam und bewirkt eine deutliche Verbesserung der Pflegequalität."

Letzten Monat erhielt Air Next als Medizingerät der Klasse IIa das CE-Zeichen und ist jetzt in Europa und anderen wichtigen Weltmärkten erhältlich.

Über NuvoAir

Das in Stockholm, Schweden, ansässige Unternehmen NuvoAir kombinierte Hardware, Software und Daten, um die Lebensqualität von Patienten mit Atemwegserkrankungen zu verbessern und schnelle, kompetente klinische Entscheidungen zu ermöglichen. Anfang 2017 erhielt NuvoAir ein Startkapital in Höhe von 2 Mio. Euro von Investment AB Spiltan, einem führenden Venture Fund in Nordeuropa.

