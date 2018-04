Der Streamingdienst Netflix hat eine weitere deutsche Serie in Auftrag gegeben. "Die Welle" solle dort ab dem kommenden Jahr zu sehen sein, teilte Netflix am Mittwoch mit. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Morton Rhue aus dem Jahr 1981 und handelt von einem realen Sozialexperiment, mit dem ein US-Lehrer in den 1960er Jahren totalitäre Strukturen erklären wollte.

Die Macher des gleichnamigen Films von 2008 werden auch die Serie produzieren. ""Die Welle" vermittelt eine Botschaft, die relevanter ist denn je - nicht nur in Deutschland, sondern weltweit", sagte der ausführende Produzent Dennis Gansel, der damals Regie führte. In der Verfilmung spielten unter anderem Jürgen Vogel, Christiane Paul, Elyas M'Barek und Max Riemelt mit.

"Die Welle" ist bereits die dritte Serie, die Netflix in Deutschland produzieren lässt. Das Science-Fiction-Drama "Dark" wurde international hoch gelobt. "Dogs of Berlin" mit Fahri Yardim soll in diesem Jahr ausgestrahlt werden./tbm/DP/he

