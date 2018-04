Köln (ots) - Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker will im Fall einer erfolgreichen Olympiabewerbung von Nordrhein-Westfalen 2032 das olympische Dorf nach Köln holen. "Für uns wäre es attraktiv, den Zuschlag für den Bau des olympischen Dorfes zu bekommen. Damit könnten wir unserem Plan, einen neuen Stadtteil im Kölner Norden zu errichten, einen zusätzlichen Schub verleihen", sagte Reker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). Die Gebäude, in denen die Teilnehmer untergebracht wären, könnten nach den Spielen im Wohnraum umgewandelt werden. Ein solches Projekt "könnte städtebaulich für Köln äußerst reizvoll sein".



