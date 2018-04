Zwei Kippaträger werden in Berlin angegriffen. Der Vorfall löst erneut eine Debatte über den schwelenden Antisemitismus in Deutschland aus.

Ein antisemitisch motivierter Angriff auf zwei Kippaträger in Berlin hat Empörung ausgelöst. Kanzlerin Angela Merkel mahnte am Mittwoch, mit Härte und Entschlossenheit gegen jegliche Form von Antisemitismus vorzugehen. "Dieser Kampf gegen solche antisemitischen Ausschreitungen muss gewonnen werden", sagte sie nach einem Treffen mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten in Bad Schmiedeberg.

Nach Angaben der Polizei wurden im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg am Dienstagabend zwei junge Männer im Alter von 21 und 24 Jahren von drei Personen antisemitisch beleidigt und attackiert. Einer der Täter habe mit einem Gürtel auf den 21-Jährigen eingeschlagen. Die Gruppe habe sich dann vom Tatort entfernt, sei jedoch von dem ...

