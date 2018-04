Der Kurs des Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. In New York wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,2377 US-Dollar gehandelt und damit ein kleines Stück höher als zur gleichen Zeit am Vortag, aber auch etwas unter ihrem Tageshoch bei 1,2397 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2388 (Dienstag: 1,2357) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8072 (0,8093) Euro.

Unerwartet schwache Inflationszahlen aus dem Euroraum beeindruckten die Gemeinschaftswährung nicht. Trotz einer robusten konjunkturellen Entwicklung und einer weiter extrem lockeren Geldpolitik der EZB war die Inflation im März mit 1,3 Prozent vergleichsweise niedrig geblieben. Aus den USA gab es am Mittwoch ebenfalls keine marktbewegenden Wirtschaftsdaten. Auch der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank Fed war am Devisenmarkt kein Kurstreiber.

Musik drin war derweil aber bei anderen Währungspaaren. Deutliche Kursverluste nach Inflationsdaten gab es etwa beim britischen Pfund. Im März hatte die Teuerungsrate in Großbritannien bei 2,5 Prozent gelegen. Das ist der tiefste Stand seit einem Jahr. Analysten hatten mit einer höheren Inflationsrate gerechnet. Die Anleger hätten zu früh auf eine Zinsanhebung der Bank of England im Mai gesetzt, kommentierte das britische Analysehaus Pantheon.

Außerdem waren die Blicke am Devisenmarkt in die Türkei und die Schweiz gerichtet: Die türkische Lira gewann nach der Ankündigung einer vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahl deutlich an Wert.

Der Wert des Schweizer Franken ist unterdessen erstmals seit der überraschenden Freigabe des Wechselkurses vor gut drei Jahren wieder auf sein damaliges Niveau zurückgefallen. Mit zuletzt 1,1985 Franken lag der Euro-Kurs zuletzt nur noch einen Hauch unter der glatten Marke von 1,20, bei der die Währungshüter bis Januar 2015 jede weitere Abwertung verhindert hatten./tos/tih/he

