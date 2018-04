Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben, vor allem in längeren Laufzeiten. Mangels wichtiger Konjunkturdaten fehlte es den Renten aber ähnlich wie am Aktienmarkt an den richtigen Kurstreibern.

Auch der Konjunkturbericht Beige Book der Fed erwies sich als wenig kursbewegend. Wie es darin hieß, verunsichert die Zollpolitik von Präsident Donald Trump im eigenen Land die Firmen - ungeachtet einer weiterhin robusten Entwicklung der US-Wirtschaft. Dennoch würden in allen Regionen weiterhin ein mäßiges bis moderates Wachstum sowie Jobzuwächse verzeichnet - wenn auch bei nur geringen Lohnsteigerungen.

Zweijährige Staatsanleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,42 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 98 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,73 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 10/32 Punkte auf exakt 99 Punkte. Sie rentierten mit 2,87 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 19/32 Punkte auf ebenfalls 99 Punkte. Sie rentierten mit 3,05 Prozent./tih/he

AXC0320 2018-04-18/21:26