Barclays senkt Daimler auf 'Underweight' - Ziel 73 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Daimler von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 73 Euro gesenkt. Die Stuttgarter hätten sich relativ spät auf das Thema Elektroauto konzentriert, was nun teuer werde, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ausgerechnet jetzt schwächelten zudem Gewinndynamik und Produktmix bei der Marke Mercedes.

DZ Bank hebt Fielmann auf 'Halten' - Fairer Wert 62 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fielmann nach den jüngsten Kursverlusten von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 59 auf 62 Euro angehoben. Die Wachstumstreiber der Optiker-Kette seinen intakt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die hohe Einkaufsmacht, die überdurchschnittliche Produktivität, den hohen Bekanntheitsgrad der Marke und die vertikale Integration sei das Unternehmen gut positioniert. Zentraler Wachstumstreiber sei die Alterung der Bevölkerung in den Kernmärkten. Zudem sorge die intensive Verwendung von mobilen Endgeräten und Bildschirmarbeit auch bei jungen Menschen für eine steigende Nachfrage nach Sehhilfen. Zusätzliche Wachstumsimpulse liefere der Ausbau des Filialnetzes, die Vergrößerung bestehender Geschäfte und der Umzug in bessere Lagen. Ein steigender Anteil an Gleitsichtgläsern am Produktmix sollte das Margenprofil verbessern.

Oddo BHF hebt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Deutsche Beteiligungs AG nach dem "überzogenen Kursrückgang" von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 50 auf 45 Euro gesenkt. Die Anlage-Story der Beteiligungsgesellschaft sei intakt, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte jedoch seine Schätzungen nach der jüngsten Zielsenkung nach unten an. Er begründet dies unter anderem mit höheren Durchschnittspreisen bei Neuengagements in den vergangenen beiden Jahren.

JPMorgan senkt Tele Columbus auf 'Neutral' - Ziel 8,10 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Tele Columbus vor Zahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 10,00 auf 8,10 Euro gesenkt. Die Bewertung sei nicht überzeugend, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach einem schwachen vierten Quartal und dem Weggang des Finanzchefs fürchte er, dass die operativen Herausforderungen noch größer sind als gedacht. Im ersten Quartal 2018 dürfte das Umsatzwachstum verglichen mit dem Schlussquatral 2017 zurückgegangen sein.

RBC Capital startet Puma mit 'Underperform' - Ziel 355 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat die Puma-Aktien mit "Underperform" und einem Kursziel von 355 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sportartikelhersteller habe in den vergangenen Jahren einen großartigen Job gemacht, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er befürchte nun aber eine Verlangsamung des Wachstums in einem spätzyklischen Branchenumfeld. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei eher negativ und die Mittelfristziele des Managements ambitioniert.

DZ Bank hebt fairen Wert für Adidas auf 243 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 230 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der starke Gewinntrend des Sportwarenkonzerns dürfte bis zum Ende des Fünfjahres-Zyklus 2022 andauern, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnschätzungen für 2020 und 2021 angehoben.

Deutsche Bank senkt Ziel für Commerzbank auf 11 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank von 11,50 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unternehmensspezifische positive Kurskatalysatoren seien begrenzt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Goy kürzte seine Gewinnschätzungen für 2019 und 2020 wegen niedrigerer Erträge.

Goldman senkt Ziel für Allianz SE auf 215 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz SE von 220 auf 215 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer verfüge über eine gute Ausstattung mit Liquidität, die ihm Wachstum mittels Akquisitionen ermögliche, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kapitalmarktzinsen bürgen allerdings Risiken.

Barclays hebt Ziel für Volkswagen Vz. auf 212 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 195 auf 212 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Kristina Church favorisiert in ihrer am Mittwoch vorliegenden Studie nun zwar die Papiere von BMW. Sie lobt bei den Wolfsburgern aber die Größenvorteile in der Elektroauto-Produktion.

Barclays hebt Ziel für BMW auf 115 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW von 114 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Kristina Church hob in ihrer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Papiere der Münchener als neuen Favoriten anstelle von VW hervor. Das Potenzial der Modulbauweise werde unterschätzt und der Produktzyklus sei aktuell positiv, so die Expertin.

