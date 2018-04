Die Index-Suite, die von J.P. Morgan unabhängig verwaltet wird, zielt darauf ab, einen neuen Standard bei Anlagen in Anleihen von Schwellenländern (Emerging Market Debt, EMD) zu setzen.

J.P. Morgan kündigt heute eine neue Suite von globalen Rentenindizes an, J.P. Morgan ESG ("JESG"), die ökologische, soziale und Governance-Faktoren (Environmental, Social, and Governance, ESG) in einen zusammengesetzten Benchmark integriert. Die Idee für den Index wurde in Zusammenarbeit mit BlackRock entwickelt, um die wachsende Nachfrage von Anleiheninvestoren zu befriedigen, die nach einer Benchmark suchen, die sich mit Emittenten aus Schwellenländern (Emerging Markets, EM) mit starker ESG-Performance befasst.

Der neue Index wird von J.P. Morgan unabhängig verwaltet und richtet sich an Anleger, die ESG und verantwortungsbewusstes Investieren in ihre Gesamtanlagestrategien für festverzinsliche Wertpapiere integrieren möchten; die Methodik des neuen Index orientiert sich dabei an den weit verbreiteten Leitindizes der Bank wie EMBI, GBI-EM und CEMBI.

Joyce Chang, Global Head of Research bei J.P. Morgan, sagte: "Wir lancieren den J.P. Morgan ESG-Index (JESG), den ersten seiner Art für Emerging Markets Fixed Income, um verantwortungsvolles Investieren zu fördern. BlackRock spielte eine entscheidende Rolle bei seiner Entstehung, und wir freuen uns, dass diese Idee nun Wirklichkeit wird."

Gloria Kim, Leiterin der Global Index Research Group bei J.P. Morgan, fügte hinzu: "Verantwortungsbewusstes Investieren wird zum Eckpfeiler vieler Strategien unserer Kunden und der Zugang zu einem echten globalen Fixed Income Benchmark, der das ESG-Konzept integriert, ist unerlässlich. Wir freuen uns, Anleger mit unserem neuen Indexangebot den Zugang zu ESG-Investments auf globaler Ebene zu erleichtern."

Sergio Trigo Paz, Head of BlackRock Emerging Market Debt, kommentierte: "Nachhaltiges Investieren bedeutet, in den Fortschritt zu investieren und bessere Geschäftsmodelle zu entwickeln. Starke ESG-Praktiken wirken sich langfristig positiv auf die Kreditwürdigkeit aus, und bisher war das ESG-Konzept in Schwellenländern eher maßgeschneidert und projektbezogen, anstatt flächendeckende Lösungen anzubieten. Die Festlegung dieser Benchmarks wird dazu beitragen, das Anlageuniversum neu zu definieren und einen Branchenstandard zu setzen, um ESG-orientierte Investitionen innerhalb des EMD-Universums für alle Anlegertypen breiter zugänglich zu machen. Das ist ein großer Schritt nach vorne für Investitionen in Schwellenländern."

Der erste JESG ist für EMBI Global Diversified, GBI-EM Global Diversified und CEMBI Broad Diversified verfügbar. Nachdem der Basisindex ausgewählt ist, gibt es fünf Komponenten der JESG-Methodik: Definition der Dateneingaben, Festlegung der JESG Index Scores, Anwendung von Integrationsmechanismen, Berücksichtigung ethischer Faktoren und Ausschluss bisheriger und Berechnung neuer ESG-Gewichte. Diese neu berechneten JESG-Indexwerte werden systematisch angewandt, um die neuen ESG-Gewichte im Index zu bestimmen, und Emittenten mit besseren ESG-Werten werden ihre Gewichte im Vergleich zu ihren Basisindizes erhöhen. Die JESG-Suite wird außerdem Emissionen von Green Bonds übergewichten.

J.P. Morgan engagiert sich für die Förderung von ESG-Investitionen. Das Unternehmen veröffentlicht Berichte zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen und gibt Einblicke und Best Practices zum Thema Nachhaltigkeit an die Kunden von JPMorgan Chase weiter, um diese Bemühungen weltweit voranzutreiben. Im Juli 2017 baute JPMorgan Chase auf seinem langfristigen Engagement für Nachhaltigkeit auf, indem es bis 2025 Mittel zur Finanzierung sauberer Energieprojekte in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar bereitstellte das bisher größte Engagement dieser Art eines globalen Finanzinstituts und sich verpflichtete, bis 2020 seinen weltweiten Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken.

Die JESG-Indexwerte für über 170 Länder und mehr als 650 Emittenten werden täglich auf der Basis von Daten von Sustainalytics, RepRisk und Climate Bonds Initiative (CBI) berechnet.

Die JESG-Indizes werden an jedem Werktag erstellt und am letzten Werktag des Monats neu gewichtet. Indexdaten sind auf Bloomberg (JPMX) und auf DataQuery über J.P. Morgan Markets verfügbar.

Ethisches Screening wird auch für die folgenden umstrittenen Bereiche angewandt: Kraftwerkskohle, Tabak, Waffen und alle Organisationen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.

