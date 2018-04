Die Allianz X möchte 35 Millionen US-Dollar in einen indonesischen Ridesharing-Dienst investieren. Hierbei handelt es sich um GO-JEK, der laut Angaben der Allianz der führende Ridesharing-Dienst in Indonesien ist. GO-JEK bietet Dienste in einem breiten Feld wie Transport, Logistik, E-Payment und Lieferung von Lebensmitteln an. Allianz X ist eine Investment-Einheit des Allianz-Konzerns, die in aufstrebende digitale Unternehmen investiert.

