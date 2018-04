Weiterstadt (ots) -



- Leser küren den SKODA KODIAQ mit deutlichem Vorsprung zum Gesamtsieger in der Kategorie ,Geländewagen und SUV bis 30.000 Euro' - Neunte Top-Platzierung für den SKODA SUPERB: Flaggschiff der Marke ist bestes Importfahrzeug unter den ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro' - SKODA zählt zu den traditionsreichsten Marken mit Allradtechnik; Portfolio umfasst aktuell vier Modellreihen mit 4x4-Antrieb



SKODA feiert bei der Leserwahl des Fachmagazins ,Auto Bild Allrad' einen Doppelerfolg: Der KODIAQ 4x4 erzielt in seiner Klasse den Gesamtsieg als ,Allradauto des Jahres'. Der SKODA SUPERB 4x4 gewinnt als bestes Importfahrzeug in der Kategorie ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro'. Die tschechische Traditionsmarke setzt damit ihre Siegesserie bei der renommierten Leserabstimmung von Europas meistverkaufter Allradzeitschrift fort.



"Dieses Resultat freut uns sehr, denn es zeigt einmal mehr: Mit modernster Antriebstechnologie und dem herausragenden Preis-/Wertverhältnis sind die Allradmodelle von SKODA für die fachkundigen Leserinnen und Leser von ,Auto Bild Allrad' die erste Wahl", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung der SKODA AUTO Deutschland GmbH.



Der SKODA KODIAQ 4x4 triumphiert mit 14,09 Prozent der Stimmen in der Kategorie ,Geländewagen und SUV bis 30.000 Euro' - das sind ein Drittel mehr als der Zweitplatzierte. Das erste große SUV der Marke holt bei seinem zweiten Auftritt bei der Leserwahl bereits die zweite Top-Platzierung in Folge: 2017 gewann der KODIAQ in seiner Klasse auf Anhieb die Importwertung. Der SKODA SUPERB 4x4 sichert sich mit 9,68 Prozent der Stimmen zum insgesamt achten Mal den Titel als bestes Importfahrzeug unter den ,Allrad-Pkw bis 40.000 Euro'.



,Auto Bild Allrad' ließ seine Leser bereits zum 18. Mal über die besten Allradfahrzeuge abstimmen. Hierzu konnten die Teilnehmer vom 5. Januar bis 2. Februar ihre Stimme auf dem Online-Portal des Fachmagazins abgeben. Zur Wahl standen 219 Fahrzeuge in zehn Kategorien.



Neben dem fortschrittlichen Allradantrieb überzeugt der SKODA KODIAQ mit seinem großzügigen Raumangebot und einem Kofferraumvolumen von bis zu 2.065 Litern. In Verbindung mit der auf Wunsch erhältlichen dritten Sitzreihe bietet er Platz für bis zu sieben Personen. Weltweit erfreut sich der KODIAQ großer Beliebtheit, dabei entscheiden sich rund 60 Prozent aller Besteller für die 4x4-Variante. Kunden können den modernen Allradantrieb mit vielen Motor-Getriebe-Kombinationen wählen. Je nach Version stehen ein 6-Gang-Schalt- und ein automatisiertes Doppelkupplungsgetriebe mit sechs oder sieben Gängen zur Auswahl.



Der SKODA SUPERB begeistert mit seinem ausdrucksstarken Design, innovativen Technologien, dem großzügigen Platzangebot, hohem Komfort und vorbildlicher Funktionalität. Das Flaggschiff der Marke ist bereits seit 2008 mit Allradantrieb erhältlich, ein Jahr später präsentierte SKODA auch den SUPERB COMBI als 4x4-Version. Seither wurden mehr als 100.000 SUPERB mit Allradantrieb ausgeliefert. 2017 verließen rund 15 Prozent aller SKODA SUPERB das Werk mit vier angetriebenen Rädern. Sowohl im SKODA KODIAQ als auch im SUPERB ermöglicht das fortschrittliche Konnektivitätsangebot eine nahtlose Verbindung mit dem Internet.



SKODA bietet ein breitgefächertes Portfolio an Fahrzeugen mit 4x4-Antrieb



SKODA zählt zu den traditionsreichsten Marken mit 4x4-Technik. Die ersten Modelle mit einem Mehrachsenantrieb wurden in Mladá Boleslav bereits in den späten 1930er-Jahren getestet. Die moderne SKODA 4x4-Erfolgsstory, deren erstes Kapitel der OCTAVIA COMBI 4x4 geschrieben hat, begann 1999. Seitdem hat SKODA AUTO insgesamt mehr als 700.000 Allradfahrzeuge produziert. Das Interesse an den allradgetriebenen Versionen ist so hoch, dass der Hersteller seine 4x4-Palette in den vergangenen drei Jahren um drei weitere Meilensteine ergänzte. Heute gehören SKODA KAROQ, SKODA OCTAVIA, SKODA KODIAQ und SKODA SUPERB zum 4x4-Modellprogramm der Marke.



