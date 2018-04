FRANKFURT (Dow Jones)--Vorstandsmitglied Kim Hammonds verlässt die Deutsche Bank. Sie werde im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zur Hauptversammlung am 24. Mai aus dem Unternehmen ausscheiden, teilte die Bank am Mittwochabend mit. Hammonds kam 2013 als Co-Leiterin für Technologie und Betrieb zur Deutschen Bank, im August 2016 stieg sie in den Vorstand auf, wo sie für Infrastruktur und Technologie verantwortlich war, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

Über die Nachfolge werde der Aufsichtsrat in Kürze nach Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden entscheiden.

