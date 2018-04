Netflix konnte am Mittwoch einige Cent hinzugewinnen und damit ein neues Allzeithoch markieren. Das charttechnische Bild könnte kaum besser sein, denn die Aktie kann sich derzeit von einem Rekordtop zum nächsten hangeln. Erst am 17. April war das bisherige Rekordhoch bei 269,11 Euro markiert worden. Dieses wurde nun um einen weiteren Euro auf 270,14 Euro verbessert. Innerhalb einer Woche ging es damit um fast 10 % nach oben. In zwei Wochen legte die Aktie sogar 15 % zu. Bei dieser Dynamik ist ... (Frank Holbaum)

