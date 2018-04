Beko, Nr. 1 der Marken für Weiße Waren in Europa, setzte heute ein neues Highlight für die Initiative "Eat Like A Pro" auf der EuroCucina: FC Barcelona, Sponsoring-Partner des Unternehmens, die britischen Schauspielerin und Promiköchin Lisa Faulkner sowie der italienische Spitzenkoch Alessandro Borghese komponierten dafür ein Festmahl.

Allessandro, Junior Masterchef und Juror, präsentierte einige seiner exklusiven, köstlichen und gesunden Rezepte in einem von der Ernährungsberaterin Dr. Antonia Lizárraga für den FC Barcelona genehmigten Kochbuch.

Dieses Kochbuch wurde im Rahmen der globalen CSR-Initiative von Beko, "Eat Like A Pro" erstellt. Ziel der Kampagne ist es einerseits, auf die zunehmende Verbreitung von Fettleibigkeit bei Kindern aufmerksam zu machen, über die Bedeutung von gesunder Ernährung aufzuklären und Verbraucher anzuregen, sich wie "wie ein Profi zu ernähren" (Eat Like A Pro).

Andererseits soll die Kampagne Familien exklusiven Zugang zu den Essgewohnheiten der Top-Spieler des FC Barcelona gewähren. Informationen dazu finden sich auch auf der Website "Eat Like A Pro". Diese Internetseite von Beko bietet Eltern, Kindern und Familien tolle Spiele, Tipps und Hinweise zu einer gesunden Ernährung sowie zahlreiche Rezepte, um sie über die Wichtigkeit eines gesunden Lebensstils aufzuklären.

Lisa Faulkner, selbst Mutter, identifiziert sich stark mit der Initiative: "Gesunde und ausgewogene Ernährung war für mich schon immer unverzichtbarer Bestandteil meines Lebens. Das habe ich auch an meine Tochter weitergegeben. Es ist großartig, Teil dieser globalen Initiative zu sein. Wir wollen damit Familien überall auf der Welt inspirieren und ihnen zeigen, dass gesunde Ernährung einfach Spaß macht und unverzichtbar für das Wohlergehen unserer Kinder ist."

Beko präsentiert außerdem seine Produkte auf der EuroCucina, damit Besucher das breite Spektrum der innovativen Haushaltsgeräte hautnah erleben können. Beko widmet sich mit ganzer Kraft und Leidenschaft dem Ziel, Verbrauchern eine gesunde Lebensweise mit innovativer Technologie zu ermöglichen. Viele Innovationen von Beko erleichtern die Entscheidung für gesunde Ernährung. Dazu zählt zum Beispiel die Technologie EverFresh+ in Kühlschränken mit temperaturgeregelten Fächern, in denen Obst und Gemüse bis zu drei Mal länger frisch bleiben.

Heute demonstrierte Alessandro seine Unterstützung der Kampagne durch sein Know-how und Tipps zu gesunder Ernährung, um Eltern zum Nachdenken über ihre Essgewohnheiten anzuregen. Er sagte: "Ich freue mich, einen Beitrag zu dieser enorm wichtigen und globalen Initiative von Beko leisten zu dürfen. Ganz besonders stolz bin ich darauf, meine aktuellen Rezepte im Rahmen der Kampagne "Eat Like A Pro" vorstellen zu können, mit denen ich die Wichtigkeit von gesunder Ernährung unterstreichen möchte. Als Koch und Vater bin ich ein leidenschaftlicher Vertreter von gesundem Essverhalten. Daher liegen mir diese Kampagne und alles, wofür sie steht, sehr am Herzen. Und ich bin überzeugt, dass gesundes Essen lecker schmeckt und Spaß macht!"

Zeynep Yalim Uzun, Chief Marketing Officer, sprach auf der Veranstaltung ebenfalls über gesunde Lebensweise. Im Hinblick auf den inspirierenden Einfluss der jüngsten Innovationen von Beko auf gesunde Ernährung erläuterte sie: "Übergewicht bei Kindern ist ein weltweites Problem. Wenn der aktuelle Trend anhält, wird die Zahl der übergewichtigen oder adipösen Kinder und Jugendlichen bis 2025 auf 70 Millionen ansteigen. Wir bei Beko glauben, dass wir dieses Problem durch innovative Technologien, die gesunde Ernährung erleichtern, und durch Aufklärung bewältigen können. Beko bietet ein breites Spektrum an Haushaltsgeräten mit intelligenten und nützlichen Technologien, die es Familien leicht machen, sich zuhause gesund zu ernähren. Beispiele dafür sind Kühlschränke, in denen Obst und Gemüse bis zu 30 Tage frisch bleiben, oder Küchenhelfer, mit denen Smoothies im Handumdrehen entstehen. Als Partner, der seine Kunden versteht, will Beko Menschen sinnvolle Lösungen bieten, die ihren Alltag erleichtern."

Dr. Antonia Lizárraga stand für ein Interview zum Thema "Ausgewogene und gesunde Ernährung" zur Verfügung. Sie erklärte: "Damit Sportler in Höchstform bleiben, müssen sie sich an einen gesunden Ernährungsplan halten. Nur so bleiben sie fit, aktiv und schlank. Kinder müssen sich ebenfalls ausgewogen ernähren. Ihre täglichen Mahlzeiten sollten deshalb aus Lebensmitteln bestehen, die sie gesund und stark machen. Mit seiner innovativen Methode und Kampagne unterstützt Beko Kinder und Eltern auf globaler Ebene, um die Lebensqualität jeder Generation zu verbessern."

Beko verfolgt ein einfaches Ziel: Die Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen durch Prävention und Aufklärung bekämpfen. Die globale Kampagne "Eat Like A Pro" soll Familien und Kinder überall auf der Welt zu einer gesünderen Lebensweise anregen und zeigen, dass dieses weltweite Problem nur durch ausgewogene und gesunde Ernährung bewältigt werden kann.

Über Beko:

Beko ist die Nr. 1 der Marken für Weiße Waren in Europa und zweitgrößte europäische Marke für Haushaltsgeräte (Dez. 2017). Das Unternehmen verzeichnet seit 2000 das stärkste Wachstum auf dem gesamteuropäischen Markt. Beko ist Teil der internationalen Hausgerätemarke Arçelik und Premium-Partner des FC Barcelona.

Official partner of the everyday

Beko, in über 140 Ländern weltweit vertreten, startete im März 2016 eine neue, langfristige Plattform, um die Marke als "Official partner of the everyday" zu positionieren.

Mit diesem Motto etabliert sich Beko als verbraucherorientiertes Unternehmen, das Tag für Tag die Bedürfnisse realer Menschen erfüllt und die Küche als Herz der modernen Familie zelebriert.

Beko versteht das Leben und die Bedürfnisse realer Menschen und kennt ihre Herausforderungen. Mit schnellen und intelligenten Produkten liefert Beko nützliche Lösungen, um die Anforderungen seiner Kunden in jeder Lebenssituation zu erfüllen. Damit stellt das Unternehmen unter Beweis, dass sie sich jeden Tag auf ihren Partner verlassen können.

