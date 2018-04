Von Maria Armental

NEW YORK (Dow Jones)--American Express hat im ersten Quartal den Gewinn um 31 Prozent gesteigert. Das Kreditkartenunternehmen profitierte dabei davon, sich auf den Wiederaufbau des Kapitals zu fokussieren, das zuletzt unter Belastungen im Zusammenhang mit der Steuerreform in den USA gelitten hatte. Im vergangenen Quartal war American Express (AmEx) wegen einer Einmalbelastung von rund 2,6 Milliarden Dollar sogar in die roten Zahlen gerutscht, worauf das Unternehmen Aktienrückkäufe für das erste Halbjahr ausgesetzt hatte.

AmEx verdiente netto 1,63 Milliarden Dollar, je Aktie 1,86 Dollar. Die Einnahmen kletterten um 12 Prozent auf 9,72 Milliarden. Analysten hatten laut Thomson Reuters eine Gewinn von 1,71 Dollar je Aktie getippt.

AmEx rechnet im laufenden Jahr mit einem Einnahmenanstieg um wenigstens 8 Prozent, der Gewinn je Aktie soll am oberen Rand der bereits früher genannten Spanne von 6,90 bis 7,30 Euro liegen.

Frühe nachbörsliche Kurse sahen die Aktie auf Nasdaq.com 4,7 Prozent höher bei 98,54 Dollar.

