Beim 3. Horasis Global Meeting werden über 600 führende Vertreter aus Wirtschaft, Regierung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft aus mehr als 70 Ländern zusammenkommen

Das Thema der Konferenz lautet "Inspiring our Future" (Inspiration unserer Zukunft)

Horasis, eine Community der globalen Visionen, die sich die Inspiration unserer Zukunft zur Aufgabe gemacht hat, kündigt an, dass das Horasis Global Meeting 2018 vom 5. bis 8. Mai in Cascais, Portugal, stattfinden wird. Die Horasis-Community mit mehr als 600 ausgewählten Führungskräften aus 70 Ländern der Welt wird zum diesjährigen Thema "Inspiring our Future" ("Inspiration unserer Zukunft") zusammenkommen.

Das jährlich stattfindende Horasis Global Meeting wurde 2016 ins Leben gerufen und ist eine der weltweit führenden Konferenzen von Wirtschaftsführern, die mit wichtigen Regierungsvertretern und herausragenden Vordenkern zusammenarbeiten. Die Konferenzen dienen der Erarbeitung von Lösungen für die größten Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind.

In diesem Jahr werden Politiker und Wirtschaftsführer zusammenkommen, um neue Ideen zu diskutieren und zu erarbeiten, die dazu beitragen, die Entwicklung in der Zukunft zu unterstützen und zu fördern. Während der viertägigen Veranstaltung werden Vorträge und Diskussionen zu Themen wie nachhaltige Entwicklung, Modellierung nachhaltiger Migration, Blockchain, Schließen der Geschlechterkluft, digitale Zukunft, Annahme der KI, Jugendbeschäftigung, Wirtschaft als Akteur des Wandels, Rolle der Religion in der Wirtschaft usw. stattfinden.

Bei der Veranstaltung wird eine internationale Gruppe der bekanntesten Führungspersönlichkeiten der Welt zusammenkommen. Zu den Führungspersönlichkeiten aus der Politik, die ihre Teilnahme angekündigt haben, gehören Peter Mutharika, Präsident von Malawi, Armen Sarkissian, Präsident von Armenien, Ulisses Correia e Silva, Premierminister von Kap Verde, Kristian Jensen, Finanzminister von Dänemark, Seine Königliche Hoheit Prinz El Hassan bin Talal von Jordanien und Mohamed ElBaradei, der ehemalige Vizepräsident von Ägypten und Gewinner des Friedensnobelpreises, um nur einige zu nennen. Ihnen anschließend wird sich eine Reihe von CEOs und Vertretern der weltweit angesehensten Unternehmen, wie unter anderem Jose Manuel Barroso, Chairman von Goldman Sachs International, Nobuyuki Idei, CEO der Quantum Leaps Corporation, John D. Negroponte, Vice Chairman von McLarty Associates.

"Uns bei Horasis ist bewusst, dass die Bestimmung global relevanter Themen und Wachstumsstrategien Vordenkertum und Peer-to-Peer-Netzwerke erfordert", sagte Frank-Jürgen Richter, der Chairman von Horasis. "Nachdem eine Reihe von Führungskräften ihre Teilnahme bereits zugesagt hat, freue ich mich darauf zu sehen, wie die diesjährigen gemeinsamen Bemühungen unsere Zukunft inspirieren können."

Das Horasis Global Meeting 2018 wird gemeinsam mit der Regierung von Portugal und der Stadt Cascais veranstaltet. Die Veranstaltung findet im Badeort Cascais statt.

"Wir begrüßen Horasis mit der Gewissheit einer erfolgreichen und dauerhaften Partnerschaft. In den letzten Jahren haben wir nicht nur bewiesen, dass Horasis eins der bedeutendsten Diskussionsforen der Welt ist, sondern auch, dass Cascais der beste Ort ist, um es willkommen zu heißen", sagte Carlos Carreiras, der Bürgermeister von Cascais.

Über Horasis

Horasis: The Global Visions Community ist eine unabhängige internationale Organisation, die sich die Inspiration unserer Zukunft zur Aufgabe gemacht hat. Horasis veranstaltet jährliche Konferenzen, auf denen Lösungen für die größten Herausforderungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, erarbeitet werden. Zu den wichtigsten Veranstaltungen gehören das jährliche Horasis Global Meeting sowie regionale Gipfeltreffen mit den Schwerpunkten China, Indien und Südostasien. Weitere Informationen finden Sie unter www.horasis.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180418006568/de/

Contacts:

Horasis

Dr. Frank-Jurgen Richter, +41 79 305 3110

Chairman

visions@horasis.org