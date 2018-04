Tesla konnte am Mittwoch etwas zulegen. Es ging um mehr als 1,75 % nach oben. Die Aktie machte damit aus Sicht der charttechnischen Analysten wichtigen Boden gut und konnte den vorhergehenden Aufwärtstrend wieder in den Blick nehmen. Dabei ging es immerhin auf über 239 Euro nach oben, womit nur noch 11 Euro fehlen, um die Untergrenze dieser charttechnischen Formation wieder zu erreichen. Das bedeutet: Die Aktie ist derzeit formal im Abwärtstrend, kann aber jederzeit wieder in den Hausse-Modus ... (Frank Holbaum)

