Die Deutsche Telekom hat am Mittwoch etwas verloren. Formal ist der Rückschritt zwar gering, allerdings wurde eine wichtige Marke unterschritten. Dies könnte zu einem Ausrufezeichen an den Börsen werden. Indes: Der charttechnische Trend lässt sich davon nicht beeindrucken. Konkret: Die Aktie hat die 14-Euro-Marke unterkreuzt. Dies ist ein ungünstiges Signal. Die 14er-Grenze ist die erste Wegmarke auf dem Weg nach oben, nachdem die Aktie ausgehend von weniger als 13 Euro wieder Anlauf in Richtung ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...