Zusammen mit Südafrikanische Williams Christ und argentinische Packham's Triumph. Rosemarie und Packham's Triumph aus Südafrika folgten von der Wichtigkeit her. Aus Chile kamen vorrangig Abate Fetel und Flamingo. Die Türkei steuerte Santa Maria zur Vermarktung bei. Bildquelle: Shutterstock.com In München tauchten zudem in Italien abgepackte argentinische Red Bartlett auf....

Den vollständigen Artikel lesen ...