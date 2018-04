Nach einer hessischen Klagedrohung sind der chinesische Haupteigentümer des Hunsrück-Flughafens Hahn und der Minderheitsgesellschafter Hessen zu einer ersten Versammlung zusammengekommen. Diese habe am vergangenen Freitag stattgefunden, teilte der Sprecher des hessischen Finanzministeriums, Ralph-Nicolas Pietzonka, der Deutschen Presse-Agentur mit. "Wir begrüßen, dass es im hessischen Finanzministerium in Wiesbaden nun endlich zu einer ordentlichen Gesellschafterversammlung kam", ergänzte er.

Rheinland-Pfalz hatte bereits im vergangenen Sommer seinen 82,5-Prozent-Anteil für 15,1 Millionen Euro an den chinesischen Mischkonzern HNA verkauft. Hessen hält die übrigen 17,5 Prozent. HNA zeigte laut dem Finanzministerium in Wiesbaden zunächst kein rasches Interesse an einer Gesellschafterversammlung. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) drohte im März, seine Regierung werde das Recht auf Einberufung einer solchen Zusammenkunft notfalls einklagen.

Sein Sprecher Pietzonka teilte nun mit: "Der direkte Austausch unter Gesellschaftern, vor allem die Information durch den Verantwortung tragenden und die Entscheidungen treffenden Mehrheitsgesellschafter, gehört zum normalen Umgang miteinander." Jetzt sei ein Anfang gemacht. "Auch wenn Hessen kein strategisches Interesse mehr am Flughafen Hahn hat, möchten und müssen wir die aktuellen Zahlen und Zukunftspläne des Mehrheitsgesellschafters für unsere Landesbeteiligung kennen", betonte Pietzonka. Zum konkreten Inhalt der Gesellschafterversammlung wollte er sich nicht äußern.

Hessen sei weiter bereit, seine Anteile zu verkaufen. Das Naheliegendste wäre eine Veräußerung an HNA. In dieser Sache gebe es keine Neuigkeiten, sagte Pietzonka./jaa/DP/zb

