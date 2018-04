Am letzten Freitag veröffentlichte die Fraport AG ihre Verkehrszahlen für den März. Die Osterreisenden kurbelten das Geschäft ordentlich an und so wurde ein Passagierzuwachs an allen Konzernstandorten verzeichnet. Am Hauptstandort und gleichzeitig der Zentrale der Fraport AG Frankfurt am Main, steigerte das Unternehmen die Passagierzahl um 13,2 Prozent auf 5,52 Millionen. Laut Unternehmen waren die Europareisen in der Osterzeit der Grund dafür.Bei ...

