Das Partnerland der Hannover-Messe lockt die Europäer mit niedrigen Löhnen und hohen Wachstumsraten - trotz der stetigen Querschüsse aus Washington.

Beim Thema Qualität macht ABB auch in Mexiko keine Kompromisse. Ein gutes Dutzend Schweißnähte hält den aus zehn Teilen geformten Unterbau für die hintere Sitzbank eines Chevrolets zusammen. Die oberste Verbindungsnaht auf dem hellgrauen Stahlblech genügt aber nicht den Qualitätsansprüchen. Rau ist sie, leicht gewölbt und nicht präzise gesetzt.

Verantwortlich für das Malheur ist ein Industrieroboter des schwedisch-schweizerischen Industriekonzerns. Und so beugen sich ein Elektriker, ein Mechaniker und ein Ingenieur über die Fülle bunter Kabel im offenen Innenleben des Roboters, während daneben ein Softwarespezialist im Laptop nach einem Fehler in der Programmierung fahndet.

In der offenen und lichtdurchfluteten Halle mit Blick auf die nahe Bergkette der Sierra San Miguelito in San Luis Potosí erhalten die Roboter von ABB den letzten Schliff, bevor sie an die Kundschaft in den nahen Autofabriken ausgeliefert werden. Dort installiert, erledigen sie Tag für Tag vieltausendfach immer wieder die gleiche Arbeit - und dann auf den Punkt genau.

"Der Markt für Industrieroboter in Mexiko wächst gewaltig", sagt Vicente Magaña, Geschäftsführer von ABB in dem Land, das im Aufwind des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta nach Brasilien zur zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas aufgestiegen ist. Der wesentliche Treiber ist die Autoindustrie: 21 Fabriken der zehn größten Hersteller haben sich mittlerweile angesiedelt. Besonders das Bajio profitiert davon, eine Region rund 350 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt und an den Highways Richtung USA strategisch gut gelegen.

Mexiko ist mittlerweile der siebtgrößte Autohersteller der Welt mit 3,8 Millionen Fahrzeugen im Jahr. Schon in zwei Jahren will das Land zum fünftgrößten Produzenten von Pkw und leichten Lkw aufsteigen, die Marke von fünf Millionen Fahrzeugen fest im Blick. Bis zu 90 Prozent davon gehen in den Export, überwiegend gleich zum großen Nachbarn USA. Mexiko ist damit auch für die europäische Industrie ein lukrativer Markt, speziell für die deutsche. Aus gutem Grund wurde es in diesem Jahr als Partnerland für die Hannover-Messe ausgewählt, die am Sonntag eröffnet wird.

Auch die einstige Bergbaustadt San Luis Potosí profitiert vom Zulauf der Autobranche. Grund für ABB, sich hier anzusiedeln. GM produziert nur wenige Kilometer entfernt das Erfolgsmodell Silverado, Volkswagen lässt in der Nähe Motoren fertigen. Sieben größere Fabriken befinden sich in der Umgebung, dazu haben sich rund 850 Zulieferer gesellt.

Nähe zum Kunden

Mexiko lockt mit niedrigen Löhnen, die nicht einmal ein Zehntel des deutschen Niveaus erreichen. Trotzdem sind Automatisierungslösungen für eine effizientere Produktion hier ebenso gefragt wie in den anderen Autofabriken weltweit. Auch um die internationalen Qualitätsstandards zu erfüllen, werden digital vernetzte Produktionsbänder ebenso eingesetzt wie Industrieroboter, die die Rohkarossen zusammenschweißen und Teile der Montage übernehmen.

Für ABB, zweitgrößter Hersteller solcher Roboter nach Fanuc aus Japan, ist das ein gutes Geschäft. "Mexiko liegt noch im Mittelfeld, deutlich hinter Südkorea oder auch Deutschland", sagt Magaña. "Aber die Wachstumsraten sind deutlich."

2016 wurden im Land gut 6?000 neue Industrieroboter installiert, nachdem zahlreiche Autohersteller wie Audi, GM, Nissan oder auch Kia neue Werke aufgebaut oder Kapazitäten erweitert hatten. Das ist zwar noch wenig im Vergleich zu Deutschland mit rund 20?000 Einheiten jährlich, entspricht aber ungefähr dem Niveau Italiens.

Die Nähe zu den Kunden ist für ABB entscheidend: Im Werk in San Luis Potosí werden Roboter aus den ABB-Werken in den USA, Schweden oder China nach den Kundenwünschen programmiert und können von hier aus überwacht werden. Ziel ist es, bei vorausschauender Wartung vorher zu wissen, wann ein Ausfall droht. Diesen Service bietet ABB von hier aus für den ganzen Kontinent an.

Weniger auf Roboter als auf klassische Handarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...