Zürich - Zwischen der Gessnerbrücke und der Limmat in Zürich entsteht ein einzigartiges Biotop für zahlreiche bedrohte Fischarten. Für die ökologische Aufwertung wurde mehrere Monate gebaut, jetzt sind die Arbeiten nahezu abgeschlossen.

Für den Bau der Durchmesserlinie durch die SBB waren an der Sihl einige Eingriffe nötig. So musste die Sohle der Sihl aus Hochwasserschutzgründen abgesenkt und in den Durchlässen des Hauptbahnhofes ausbetoniert werden. Dies führte zu einer starken Beeinträchtigung der Sohle als Lebensraum für Fische und andere aquatische Organismen.

Als ökologische Ersatzmassnahme für den Bau der Durchmesserlinie wurde die Sihlsohle nun aufgewertet. Gleichzeitig wurden der betonierte Abschnitt der Flusssohle und die Installationsplattform vor der Postbrücke zurückgebaut. Weiter wurde die Trennmauer zwischen Sihl und Schanzengraben abgebrochen sowie verschiedene Bauinstallationen früherer Bautätigkeiten entfernt.

Die Aufwertungsmassnahmen haben das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), das Tiefbauamt der Stadt Zürich sowie die SBB realisiert. Der WWF Schweiz hat die Arbeiten finanziell unterstützt.

Ein Fischhotspot mitten in Zürich

Die Sihl ist in diesem Gebiet ein fischökologischer Hotspot. Hier sind gefährdete Fischarten wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...