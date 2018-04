Eine Studie hat ermittelt wie Menschen weltweit die Globalisierung wahrnehmen. Viele freuen sich über wachsenden Möglichkeiten - doch es gibt große Angst um den Job.

Die meisten Freunde findet die Globalisierung in Schwellenländern. Chinesen, Inder, Indonesier und Mexikaner sind zutiefst überzeugt: Die Globalisierung macht die Welt zu einem besseren Ort. In den reichen Industrieländern herrscht dagegen Skepsis; ebenso wie in den Entwicklungsländern: Dort liegt das freudige Ja zur segensreichen Wirkung der Globalisierung unter 50 Prozent. Nur die Kanadier sehen sie mit einer 55-Prozent-Mehrheit uneingeschränkt positiv.

Diese Ergebnisse zeigt eine weltweite Umfrage der Bertelsmann-Stiftung. Im Auftrag der Stiftung fragte das Online-Umfrage-Institut Yougov insgesamt 14.831 Personen in zwölf Ländern, die repräsentativ für die jeweilige nationale Gesamtbevölkerung stehen.

In den Schwellenländern waren im Durchschnitt 64 Prozent der Befragten überzeugt, dass die Globalisierung positiv wirkt; in China waren es sogar 77 Prozent, in Mexiko 73 Prozent, in Indien 72 Prozent. In Deutschland dagegen waren nur 40 Prozent vom "guten Einfluss" der Globalisierung überzeugt, 31 Prozent finden sie "schlecht", und 29 Prozent sind mit einem "weiß ich nicht" zumindest skeptisch. Ähnlich sieht es in den USA, Japan, Frankreich und Großbritannien aus.

Die wichtigste Ursache dafür: Globalisierung trägt dazu bei, dass die soziale Ungleichheit zunimmt, sagen die Befragten in allen Ländern. Während in den Schwellenländern aber eher das Gefühl vorherrscht, dass die Ungleichheit Lohnerhöhungen für einen Teil der Bevölkerung bringt, also eine Chance bedeutet, sehen sich die Menschen in den Industrieländern ...

