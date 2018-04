Sofinnova Partners investiert 10 Mio. Euro in die Kapitalerhöhung.

Die Mittel werden zur Förderung der klinischen Programme der Wirkstoffe im Portfolio des Unternehmens eingesetzt.

Ein Vertreter von Sofinnova Partners wird dem Aufsichtsrat von Inventiva beitreten.

Sofinnova Partners, eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft mit Spezialgebiet Life Sciences, gab heute bekannt, dass es die Kapitalerhöhung von Inventiva Pharma (IVA) in Höhe von 35,5 Millionen Euro durch den neu geschaffenen Sofinnova Crossover I Fund vorangetrieben hat. Sofinnova Partners investierte 10 Mio. Euro und ist so zu einem der größten Investoren des Unternehmens geworden.

Das an der Euronext Paris (IVA) notierte Inventiva ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung von Behandlungen für fibrotische und seltene Krankheiten wie nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH), systemische Sklerodermie (SSc) und Mucopolysaccharidose (MPS) spezialisiert ist. Inventiva verfügt über eine starke Technologieplattform, basierend auf dem umfassenden Wissen Unternehmens über die Mechanismen der Fibrose, eine chemische Bibliothek von über 240.000 Molekülen und Zellmodellen, einschließlich Patientenzellen. Diese hilft die Entdeckung neuer Mechanismen und therapeutischer Kandidaten für die Behandlung von fibrotischen Erkrankungen, seltenen Krankheiten und Krebs zu beschleunigen.

Die Mittel werden es Inventiva ermöglichen, sein Wirkstoffportfolio in der Klinik, insbesondere das Leitpräparat Lanifibranor, durch vorbereitende Studien für eine Phase-III-Studie zur Behandlung von NASH, einer wachsenden Lebererkrankung, von der über 30 Millionen Menschen in den USA betroffen sind, zu erweitern. Das gleiche betrifft die systemische Sklerose, eine seltene Krankheit mit hohem medizinischem Bedarf. Mit den Mitteln ist Inventiva auch in der Lage, sein zweites Programm, odiparcil, einen Medikamentenkandidaten für die Behandlung von multiplen Formen der Mukopolysaccharidose, voranzutreiben.

Jacques Theurillat, Partner im Sofinnova Crossover I Fund, kommentierte:"Inventiva ist genau die Art von Unternehmen, in die wir mit unserem Crossover-Fonds investieren wollen: Innovative Technologie für Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf und großem Marktvolumen, ein erfahrenes Team mit Unterstützung eines renommierten internationalen Investorenkonsortiums, das dem Unternehmen hilft, seine globalen Ambitionen zu entwickeln."

