St. Gallen - Donald Trump war trotz seiner jahrzehntelangen Karriere als Unternehmer bereits als Präsidentschaftskandidat auch in Wirtschaftskreisen hoch umstritten. Das Fehlen jeglicher politischer Erfahrung und vor allem das protektionistische Wahlprogramm sorgten für grosse Skepsis, doch nur bis kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten, als die Stimmung in der Wirtschaft plötzlich drehte.

Trump hielt sich zu Beginn in Handelsfragen zurück und an den Finanzmärkten war statt Zöllen und Grenzmauern schnell nur noch von Steuersenkungen, Infrastrukturausgaben und Bürokratieabbau die Rede. Börsianer jubilierten und in Umfragen zeigten sich US-Unternehmen so optimistisch wie schon lange nicht mehr. Die Wirtschaftswelt versöhnte sich mit Trump. Eine historische Steuerreform und umfangreiche Infrastrukturausgaben würden das Wachstum ankurbeln und schliesslich auch Löhne und Preise kräftig steigen lassen, so der damalige Tenor. Doch weit gefehlt. Die Steuern wurden zwar gesenkt, dafür zeichnet sich für nächstes Jahr ein Haushaltsdefizit von fast 5% des BIP ab. Und vom Lohn- und Preisdruck ist weiterhin kaum etwas zu sehen.

Die von vielen Ökonomen beschworene "Reflationierung" - für mich übrigens das Unwort des letzten Jahres - blieb aus. Für das Unwort 2018 ist es noch etwas früh, aber ich glaube, dass "Handelskrieg" ein guter Kandidat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...