The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0210009897 VALIANT BANK 13-23 BD00 BON CHF N

CA XFRA XS0920838371 HEINEKEN 13/33 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0P00 BAY.LDSBK.IS. VAR BD01 BON EUR N

CA 7B8K XFRA FR0011347590 BPCE S.A. 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA USG81877AB17 SINOPEC CAP.(2013) 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0919502434 LUKOIL INTL FIN. 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0921767116 EIB EUR.INV.BK 13/18 MTN BD01 BON CAD N

CA XFRA US549876AG58 LUKOIL INTL FIN. 2018 BD02 BON USD N

CA UO4W XFRA BE0948468021 BELFIUS EQUITIES B-BRIC C FD00 EQU EUR N

CA DXU1 XFRA BE0948469037 BELFIUS EQUITIES B-BRIC C FD00 EQU EUR N