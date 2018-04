FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TNTC XFRA NL0009739416 POSTNL N.V. EO -,08

C20 XFRA GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25

IV4 XFRA GB00B09LSH68 INMARSAT PLC EO-,0005

GVM XFRA CH0008012236 GURIT HLDG AG INH. SF 50

XFRA CA6437632046 NEW DIMENSION RES