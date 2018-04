FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.04.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BGPA XFRA NL0000337319 KONINK.BAM GP TOON.EO-,10

S1Y XFRA GB00B0T29327 STRATEX INTL PLC LS -,01

GEH XFRA CH0225173167 CEMBRA MONEY BANK AG SF 1