Der Schweizer Industriekonzern ABB ist dank guter Geschäfte in den meisten Sparten und dem schwachen Dollar gut ins laufende Jahr gestartet. Auftragseingang, Umsatz und operatives Ergebnis legten stärker zu als von Experten erwartet. In den ersten drei Monaten sei der Erlös um 10 Prozent auf zirka 8,6 Milliarden Dollar (7 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Konzern, der in einigen Bereichen mit Siemens konkurriert, am Donnerstag in Zürich mit. Der Großteil des Umsatzanstiegs kam jedoch aus Währungseffekten - bereinigt um diese habe das Plus nur ein Prozent betragen.

Besser sah es dagegen bei den Auftragseingängen aus. Diese legten vor den positiven Umrechnungseffekten aus Wechselkursen um 6 Prozent zu - absolut habe der Anstieg hier 16 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar betragen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sei um 12 Prozent auf 1,06 Milliarden Dollar geklettert. Damit übertraf das Unternehmen bei allen wesentlichen Kennziffern die Erwartungen der Experten. Das könnte den seit Ende Januar unter Druck stehenden Aktienkurs stützen. Das Nettoergebnis ging um rund ein Fünftel auf 572 Millionen Dollar zurück - im Vorjahr hatte ABB aber einen Verkaufsertrag gebucht, ohne den der Gewinn unterm Strich gestiegen wäre./zb/men

