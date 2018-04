Zürich - Der Industriekonzern ABB hat im ersten Quartal 2018 den Auftragseingang und den Umsatz jeweils im zweistelligen Prozentbereich gesteigert. Ein guter Teil des Wachstums ist allerdings auf positive Währungseffekte zurückzuführen und ein kleinerer Teil auf die Übernahme der österreichischen B&R. Der Reingewinn ging gegenüber dem Vorjahr wegen des Wegfalls positiver Einmaleffekte klar zurück. Insgesamt hat ABB die Erwartungen mit den Zahlen aber übertroffen.

Der Umsatz legte um 10 Prozent auf 8,63 Milliarden US-Dollar zu. Rechnet man Konsolidierungs- und Währungseffekte von 2 Prozent bzw. 7 Prozent heraus ergibt sich noch ein Plus von 1 Prozent. Dabei stieg der Umsatz in den Divisionen Robotik & Antriebe und Elektrifizierungsprodukte aufgrund des anhaltend soliden Auftragswachstums. Dem standen der stabile Umsatz in der Division Industrieautomation gegenüber sowie der Umsatzrückgang in der Division Stromnetze, was auf den geringeren Auftragsbestand zum Jahresende 2017 zurückzuführen ist, wie ABB am Donnerstag mitteilt.

"Wir ...

