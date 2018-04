Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRIECHENLAND - Die Gläubiger Griechenlands prüfen, ob sie die Laufzeit des Kreditprogramms verlängern sollen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gibt es derzeit Gespräche darüber, das ursprünglich für diesen August geplante Ende des 86-Milliarden-Euro-Programms um einige Monate zu verschieben. Hintergrund ist, dass die Regierung in Athen offenbar erneut mehr Zeit benötigt, um die noch offenen Reformverpflichtungen zu erfüllen. Zudem muss der Internationale Währungsfonds (IWF) endgültig entscheiden, ob er sich noch finanziell an dem dritten Griechenland-Programm beteiligt. (SZ S. 6)

EUROZONE - Die Europäer wollen bei künftigen Krisen doch nicht auf den Internationalen Währungsfonds (IWF) verzichten. Sollten noch einmal Rettungsprogramme in der Eurozone notwendig werden, solle sich der IWF nach Möglichkeit wieder beteiligten und nicht komplett durch einen Europäischen Währungsfonds ersetzt werden, sagten EU-Diplomaten und deutsche Regierungsvertreter. (HB S. 6)

KLINIKEN - Die Versorgung von Patienten mit einem medizinischen Notfall wird in Deutschland neu aufgestellt. Künftig sollen nur noch 1.120 statt bisher 1.748 Krankenhäuser zusätzliches Geld dafür bekommen, um Personal und Einrichtungen für die Behandlung von Notfällen vorzuhalten. Das will die Selbstverwaltung der Kassen, Ärzte und Krankenhäuser nach FAZ-Informationen an diesem Donnerstag beschließen, womöglich gegen die Stimmen der Klinikvertreter, denen die Einschnitte zu weit gehen. (FAZ S. 15)

GRENZKONTROLLEN - Die EU-Kommission drängt Deutschland zu einem baldigen Ende der Grenzkontrollen. Er werde solchen Kontrollen "nicht für immer" zustimmen, sagte Innenkommissar Dimitris Avramopoulos. "Wir müssen zügig zur normalen Funktionsweise des Schengensystems zurückkehren." Die Wiedereinführung dauerhafter Grenzkontrollen im Schengenraum wäre ein schwerer Rückschlag, warnte Avramopoulos. "Wenn Schengen kollabiert, ist dies das Ende der EU, wie wir sie kennen." (Funke Mediengruppe)

FRÜHJAHRSGUTACHTEN - Führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute haben im gemeinsamen Frühjahrsgutachten die Prognose für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr auf 2,2 Prozent nach oben korrigiert. Das hat die FAZ aus dem Kreis der Gutachter erfahren. Gleichzeitig zeichnet sich aber immer deutlicher ein Ende des Aufschwungs ab. (FAZ S. 17)

HANDELSSTREIT - Der Bundesverband der Deutschen Industrie stellt sich im Handelsstreit mit den USA hinter die strikte Linie der EU-Kommission. "Die EU darf sich von den USA nicht erpressen lassen", heißt es in einem unveröffentlichten Positionspapier des BDI, das dem Handelsblatt vorliegt. Die Europäische Union solle US-Präsident Donald Trump "deutlich auffordern, vollständig von den Importbeschränkungen auf Stahl und Aluminium abzusehen". (HB S. 10)

DOLLAR - Der Dollar befindet sich trotz boomender US-Wirtschaft und steigender Zinsen in einem Abwärtssog. Der Handelsstreit und die jüngste Sanktionspolitik drohen das Vertrauen in die Weltleitwährung weiter zu untergraben. (HB S. 22)

MALTA - Durch den umstrittenen Verkauf von Staatsbürgerschaften hat Malta in vier Jahren 2 Milliarden Euro verdient. Das geht aus den Recherchen des Daphne-Projekts hervor. Für mehrere Hunderttausend Euro können Ausländer in Malta einen Pass erwerben - und sich frei in der EU bewegen. (SZ S. 19)

TÜRKEI - Berat Albayrak, Energieminister der Türkei, sieht gute Gründe für eine Belebung der deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. "Wir können einen konstruktiven Umgang miteinander finden", sagte er in einem Interview. (FAZ S. 16)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2018 00:58 ET (04:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.