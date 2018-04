Adler Modemärkte AG: Arnold van Bebber wird neuer Marketingleiter der ADLER Modemärkte DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Personalie Adler Modemärkte AG: Arnold van Bebber wird neuer Marketingleiter der ADLER Modemärkte 19.04.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Führungsteam wird mit Handelsexperten für Digitalisierungsstrategie verstärkt: Arnold van Bebber wird neuer Marketingleiter der ADLER Modemärkte Haibach bei Aschaffenburg, 19. April 2018: Mit Arnold van Bebber hat sich die Adler Modemärkte AG einen langjährig erfahrenen Marketing- und Einzelhandelsexperten als neuen Marketingchef an Bord geholt. Der Diplom-Kaufmann bekleidete im Rahmen seiner bisherigen beruflichen Laufbahn strategische und operative Managementpositionen in unterschiedlichen Branchen, davon über 20 Jahre im Bereich Mode. Besondere Schwerpunkte bildeten hierbei, im Rahmen der Kunden- und Umsatzverantwortung, die Entwicklung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien sowie die Weiterentwicklung und Monetarisierung von Treueprogrammen zur Kundenbindung. Arnold van Bebber wechselt von seinem derzeitigen Arbeitgeber FC Schalke 04 zu ADLER, wo er als Leiter die Produkt- und Merchandisingstrategie und die Vertriebskanäle verantwortete. Im Rahmen der digitalen Transformationsstrategie des Traditionsvereins standen u.a. die Implementierung von cloudbasierten Marketing-, Service- und Saleslösungen, sowie die Verknüpfung klassischer Kataloge mit den Online-Vertriebskanälen im Fokus. Weitere berufliche Stationen van Bebbers waren die WMF AG (2011-2015: Sprecher der Geschäftsbereichsleitung WMF Filialen, zuletzt auch Head of POS Center of Excellence), die Leiser Handelsgesellschaft (2005-2010: Geschäftsführer) und die SinnLeffers AG (1989-2005: zuletzt Divisionsgeschäftsführer / Verkaufsleiter). "Die weitere Digitalisierung unseres Geschäftsmodells und der gezielte Einsatz unseres über die ADLER-Kundenkarte gewonnenen CRM-Datenschatzes stellen zwei wichtige Säulen unserer Strategie 2020 dar. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Arnold van Bebber einen ausgewiesenen Experten gewinnen konnten, der uns mit seinem langjährigen Knowhow bei der erfolgreichen Implementierung der definierten Maßnahmen unterstützen wird", kommentiert Thomas Freude, Vorsitzender des Vorstands der Adler Modemärkte AG, die Neubesetzung. Weitere wichtige Personalien definiert Als Teil der neuen Unternehmensstrategie hat ADLER, wie am 14. März 2018 kommuniziert, auch erstmals die Position des Chief Commercial Officers geschaffen, die Carmine Petraglia übernehmen wird. Er wird ab dem 1. Juni 2018 für die Ressorts Vertrieb und E-Commerce bei ADLER zuständig sein. Im Zuge der Neuausrichtung wird Thomas Rothe die Leitung des Einkaufs übernehmen, der bei ADLER seit Februar 2017 die Position des Bereichsleiters Supply Chain Management innehat. Die bislang für diesen Bereich verantwortliche Annika Schwägerl wird das Unternehmen im beiderseitigen Einvernehmen zum 30. April 2018 verlassen. Über die Adler Modemärkte AG: Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2017 EUR 525,8 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 32,0 Mio. (bereinigt: EUR 25,4 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2017 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 181 Modemärkte, davon 154 in Deutschland, 22 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com Kontakt: Adler Modemärkte AG Investor Relations Katrin Schreyer Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de 19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Modemärkte AG Industriestraße Ost 1-7 63808 Haibach Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 633 0 Fax: +49 (0) 6021 633 1299 E-Mail: info@adler.de Internet: www.adlermode.com ISIN: DE000A1H8MU2 WKN: A1H8MU Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 675935 19.04.2018

