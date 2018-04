IRW-PRESS: European Lithium Ltd.: European Lithium Minentag

European Lithium - Minentag

Perth/Wolfsberg, 19.04.2018: EUROPEAN LITHIUM LIMITED (ASX: EUR / VSE: ELI / FRA: PF8) freut sich, interessierte Aktionäre zum Minentag 2018 einladen zu dürfen. Die Veranstaltung wird am 30. Mai 2018 in Wolfsberg/Kärnten in Zusammenarbeit mit der DGWA GmbH stattfinden.

Neben der Besichtigung der Mine selbst werden Stefan Müller, Dietrich Wanke, und das EUROPEAN LITHIUM Team Ihnen dabei auch das Bohrkernlager zeigen und Einblicke über die Arbeiten vor Ort sowie ein Update zur aktuellen Entwicklung geben.

Vor allem die Besichtigung der Mine unterliegt hohen Auflagen, weshalb diese nur in kleinen Gruppen stattfinden kann und wir die Anzahl der Besucher aufgrund dessen begrenzen müssen. Melden Sie sich daher bitte VERBINDLICH unter investor-relations@dgwa.org an und ggf. auch wieder ab um weiteren Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie folgende weitere Details zum Ablauf der Veranstaltung:

Ort:-Wolfsberg in Kärnten, der genaue Treffpunkt wird noch bekannt gegeben. Wir bitten um pünktliches Erscheinen, da wir Sie von dort mit Bussen zur Mine und dem Kernlager bringen werden und eine Eigenanreise dorthin aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist.

Zeit:--Treffpunkt 12:00 Uhr, offizielles Ende ca. 16:30 Uhr

Sonstiges: -Wir halten entsprechende Sicherheitskleidung für Sie bereit, bitte teilen Sie uns daher mit Ihrer Anmeldung unbedingt auch Ihre Konfektions- und Schuhgröße mit.

Für Speisen und Getränke ist selbstverständlich gesorgt und auch auf eventuell schlechtes Wetter sind wir vorbereitet. Die Minenbegehung selbst erfordert keine übermäßige Kondition, die Wege sind größtenteils eben.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das DGWA Team jederzeit unter der o.g. E-Mail-Adresse zur Verfügung.

Stefan Müller

Director / European Lithium Limited

19.04.2018

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0EUR7

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000EUR7

AXC0055 2018-04-19/07:32