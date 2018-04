FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER - Überwiegend positive Vorgaben der Börsen in Übersee dürfen den Dax am Donnerstag stützen. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 12 610 Punkte und damit 0,15 Prozent über seinem Schluss. Tags zuvor hatte das Börsenbarometer letztendlich kaum verändert geschlossen, nachdem ihm über der Marke von 12 600 Punkten die Luft ausgegangen war.

USA: - ABWARTEN - Nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn ist die Luft an den US-Börsen am Mittwoch etwas dünner geworden. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab zur Schlussglocke um 0,16 Prozent auf 24 748,07 Punkte nach. Zuvor war das Kursbarometer der Wall Street im engen Rahmen um seinen Schlusskurs vom Vortag geschwankt, als er sein höchstes Niveau seit vier Wochen erreicht hatte.

ASIEN: - FREUNDLICH - Asiens Börsen haben sich am Donnerstag durch die Bank freundlich gezeigt. Sie erreichten das höchste Niveau seit einem Monat. Die stärksten Kursgewinne verzeichneten Chinas Handelsplätze samt Hongkong. Die Sorge vor einem Rückschlag der globalen Wirtschaft durch den brodelnden Handelskonflikt sei geschwunden, sagten Beobachter.

DAX 12.590,83 0,04%

XDAX 12.589,00 0,04%

EuroSTOXX 50 3.490,89 0,37%

Stoxx50 3.047,36 0,17%

DJIA 24.748,07 -0,16%

S&P 500 2.708,64 0,08%

NASDAQ 100 6.833,21 0,25%

Nikkei 225 22.243,63 0,39% (7:00 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,01 -0,24%

Bund-Future Settlement 159,05 -0,03%

DEVISEN: EURO NAHE 1,24 DOLLAR - Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2378 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2388 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:00 Uhr)

Euro/USD 1,2378 0,04%

USD/Yen 107,42 0,17%

Euro/Yen 132,96 0,21%

ROHÖL:

Brent (Juni-Lieferung) 73,91 0,43 USD

WTI (Mai-Lieferung) 68,85 0,38 USD

