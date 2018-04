Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck verkauft sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für rund 3,4 Milliarden Euro an den US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble. Eine entsprechende Übernahmevereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Auch der US-Pharmakonzern Mylan war an dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...