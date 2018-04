Von Andreas Kißler

WASHINGTON (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) wird bei seinem Aufenthalt zur Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington überraschend auch mit US-Vizepräsident Mike Pence zusammenkommen. Das auf eine halbe Stunde angesetzte Gespräch wird am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus stattfinden, wie das Finanzministerium mitteilte.

"Die Liste der Gesprächsthemen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland ist lang", sagte Scholz vor dem Treffen in Washington. "Die USA sind ein wichtiger Verbündeter unseres Landes und die transatlantische Partnerschaft ist ein Pfeiler unserer Außenpolitik. Ich freue mich auf den Meinungsaustausch mit dem US-Vizepräsidenten."

Mit dem Gespräch dürfte Scholz auch den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei US-Präsident Donald Trump vorschattieren, der für Ende kommender Woche geplant ist und in dessen Mittelpunkt die US-Strafzölle und die internationale Handelspolitik sowie die Entwicklung im Syrien-Konflikt stehen dürften.

Wie bereits zuvor angekündigt wurde, plant Scholz bei seinem Aufenthalt in Washington am Freitag zudem ein Treffen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin. Nach Informationen des Wall Street Journal will der deutsche Vizekanzler gegenüber der US-Regierung auch die Auswirkung der US-Sanktionen gegen Russland auf deutsche Unternehmen ansprechen und Ausnahmen davon erreichen.

