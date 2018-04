Basel - Der Pharmakonzern Novartis hält Wort und ist im ersten Quartal 2018 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Neben positiven Währungseffekten trugen hierzu die beiden Mittel Cosentyx und Entresto ebenso wie die Onkologiesparte bei. Für das Gesamtjahr bleibt der Konzern bei seiner bisherigen Prognose. Insgesamt hat das Unternehmen beim Umsatz etwas besser und beim Gewinn wie erwartet abgeschnitten.

Den Nettoumsatz in der Berichtswährung US-Dollar beziffert Novartis in der Medienmitteilung vom Donnerstag auf 12,69 Milliarden, ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 4 Prozent. Hierzu trug die grösste Sparte Innovative Medicines mit Erlösen in Höhe von 8,4 Milliarden (+12 Prozent in US-Dollar; +6 Prozent kWk).

Erholung bei Alcon und Sandoz setzt sich fort

Bei den anderen beiden Sparten Alcon und Sandoz setzte die Augensparte wie ...

