FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Novartis hat unter anderem dank der guten Entwicklung des Herzinsuffizienzmittels Entresto sowie der Erholung des Augenkrankheitengeschäfts im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Die Prognosen für das Gesamtjahr bekräftigte das schweizerische Unternehmen.

Der Umsatz wuchs in den drei Monaten per Ende März um 10 Prozent auf 12,69 Milliarden US-Dollar. Gemessen in konstanten Wechselkursen ergab sich eine Zunahme um 4 Prozent. Das operative Ergebnis kletterte um 27 bzw 17 Prozent auf 2,45 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,03 Milliarden Dollar, 22 bzw 12 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mit dem Herzmittel Entresto setzte Novartis 200 Millionen Dollar um, ein Plus von 126 Prozent. Der Onkologiebereich kehrte den Angaben zufolge auf Wachstumskurs zurück, zu konstanten Wechselkursen wuchs er um 6 Prozent.

Verbesserte Betriebsabläufe und Produkteinführungen verhalfen der Augensparte zu einem Umsatzplus von 12 Prozent, zu konstanten Wechselkursen um 7 Prozent. Das operative Kernergebnis des Bereichs legte gemessen in Dollar um 40 Prozent zu, zu konstanten Wechselkursen um 29 Prozent.

2018 erwartet Novartis weiter einen Anstieg des Nettoumsatzes zu konstanten Wechselkursen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Das operative Kernergebnis soll um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz zulegen.

April 19, 2018

