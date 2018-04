WDX hat Niklas Lindberg mit sofortiger Wirkung zum Chief Revenue Officer ernannt. Niklas Lindberg leitete zuvor das Finanzdienstleistungs-Branchensegment von Microsoft Switzerland und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche. Er hatte zuvor bereits verschiedene Managementpositionen im Raum EMEA und in den USA inne.

Niklas Lindberg, Chief Revenue Officer, WDX (Photo: Business Wire)

Lindberg wird in der demnächst eröffneten neuen Niederlassung von WDX in Zürich beheimatet sein und für alle Vertriebs-, Marketing- und Partnerschaftsaktivitäten weltweit verantwortlich zeichnen. Er wird instrumentell an der Fortsetzung der internationalen Wachstumsstrategie mitwirken, die sich auf die Expansion der Reichweite der mehrfach ausgezeichneten Client Lifecycle Management-Lösungen des Unternehmens im globalen Maßstab konzentriert.

Niklas Lindberg tritt zu einer Zeit WDX bei, in der das Unternehmen ein hervorragendes Jahr mit großem internationalem Erfolg feiert. Nach dem Start der US-Operationen im Jahr 2017 hat WDX in der globalen Wealth und Investment Management-Community einen beneidenswerten Ruf erworben. Die Firma wurde mit einer Reihe von Branchenauszeichnungen für ihre bahnbrechende WDX ONE-Funktionalität gewürdigt. Allein in der Schweiz erhielt das Unternehmen sechs Auszeichnungen*.

Niklas Lindberg: "Ich freue mich, dem sehr starken Team bei WDX beizutreten und die globale Expansionsstrategie voranzutreiben. Durch die Gründung einer Präsenz in der Schweiz und eines Rechtsträgers in Zürich, der später im Jahr um eine Niederlassung in Genf ergänzt wird, und den Start unserer neuen Niederlassung in New York unter der Adresse 300 Park Avenue werden wir in der Lage sein, das umfassende Interesse und die volle Pipeline, die wir in diesen beiden wichtigen Märkten haben, voll zu nutzen und zu kapitalisieren."

Er fügt hinzu: "Unser Kernfokus gilt der Skalierung unserer Bemühungen. Wir werden schon bald unter voller Nutzung unserer Beziehung zu Microsoft und deren umfassenderem Netzwerk in Kombination mit wichtigen Branchenplayern und Vordenkern in beiden Märkten offizielle Partnerschaften melden können.

Zuletzt entschieden sich Schroders Wealth, Cazenove Capital und ein großer Kapitalverwalter mit Sitz in Zürich für WDX ONE als Backbone ihrer digitalen Strategie für die Schweiz sowie Großbritannien, die Kanalinseln und Asien. Die neue Niederlassung von WDX in Zürich wird eine optimale Basis für die Arbeit mit neuen und Bestandskunden darstellen und dem Unternehmen ermöglichen, weiterhin viele Gelegenheiten in der Region zu nutzen.

Gary Linieres, CEO von WDX: "Ich freue mich, Niklas Lindberg bei WDX willkommen zu heißen! In den sechs Jahren seit unserer Gründen haben wir uns mit unserer bahnbrechenden Software und unserem beständigen Kundenfokus einen hervorragenden Ruf angeeignet. Die Ernennung von Niklas unterstreicht unser Commitment zur weiteren Ausweitung von WDX in unseren bestehenden Betriebsregionen sowie solchen, die sowohl wir als auch unsere Kunden als Chancenmärkte für die Zukunft betrachten. Wir freuen uns darauf, ausgehend aus unserer neuen Basis in Zürich auf unserem Erfolg in der Schweiz aufzubauen und die herausragende internationale Erfahrung von Niklas zu nutzen, um unsere Wachstumsambitionen weiter voranzutreiben."

WDX ONE wurde stetig verfeinert, damit Vermögens- und Anlageverwalter ständig den komplexen, verschiedene Rechtsgebiete umfassenden Anforderungen ihrer Kunden einen Schritt voraus bleiben können, von der Akquise bis zum Onboarding und täglichen Kundenmanagement. Die Plattform ist von Kern auf flexibel und passt sich an die bestehenden technologischen Kapazitäten von Unternehmen an, um in jeder Phase des Kundenzyklus eine nahtlose und einheitliche Kundenerfahrung zu bieten.

*Auszeichnungen

WDX wurde mit mehreren Branchenpreisen für seinen Erfolg im internationalen Umfang ausgezeichnet. In der Schweiz wurde das Unternehmen mit sechs Preisen gewürdigt:

Compliance WealthBriefing Swiss Awards 2018

Swiss Awards 2018 Bestes CRM-System WealthBriefing Swiss Awards 2018

Swiss Awards 2018 Bester Change Management-Prozess/Beste Implementierung einer Technologielösung WealthBriefing Swiss Awards 2018

Swiss Awards 2018 Hervorragender Beitrag zur Wealth Management-Thought-Leadership WealthBriefing Swiss Awards 2018

Swiss Awards 2018 Herausragender Anbieter von digitalen Front-End-Lösungen - The Private Banker International Swiss Awards 2017

Swiss Awards 2017 Bestes CRM-System WealthBriefing Swiss Awards 2017

