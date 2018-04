Mobidiag Ltd, ein finnischer Anbieter von Molekulardiagnostik, meldet heute die CE-IVD-Kennzeichnung von Amplidiag CarbaR+MCR, einem Molekulartest zur Erkennung der wichtigsten Carbapenemase produzierenden Organismen und Colistinresistenzmarker in einem einzigen Test.

Antibiotikaresistenz ist derzeit eine der größten Bedrohungen der Gesundheit weltweit. Mobidiag befasst sich mit der Entwicklung innovativer Diagnostikmittel auf der Basis unternehmenseigener Technologien und Patente. Diese erstrecken sich auf die Screening-Methode und zugehörige Kits für Carbapenemase-Gene, welche eine Carbapenemresistenz in Bakterien hervorrufen. Der neue Amplidiag CarbaR+MCR-Test ermöglicht zusammen mit dem bestehenden Amplidiag CarbaR+VRE, ein Screening der Patienten auf multiresistente Organismen, deren Verbreitung im Krankenhausumfeld zu verhindern ist.

"Mit der CE-IVD-Kennzeichnung ergänzt der Amplidiag CarbaR+MCR-Test die derzeit verfügbaren Carbapenemasen- und Resistenzpanel und verstärkt damit unser Engagement für die Bekämpfung der Antibiotikaresistenz. Mobidiag nutzt seine Kompetenzen in der Erkennung von Magen-Darm-Infektionen zur Bekämpfung multiresistenter Organismen, denn dies ist ein Haupteinsatzgebiet in unserer globalen Strategie", erklärte Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag.

Der Amplidiag CarbaR+MCR-Test ist jetzt direkt bei Mobidiag und über lokale Vertriebe erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Produktseite.

Über Amplidiag CarbaR+MCR (CE-IVD)

Amplidiag CarbaR+MCR ist ein hochwertiger Multiplex-PCR-Test, der eine kostengünstige, schnelle Analyse der häufigsten Carbapenemase produzierenden Organismen und Colistinresistenzmarker ermöglicht. Das komplette Panel umfasst die Erkennung der folgenden Gene: KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48, OXA-181, Acinobacter OXA, MCR und GES. Diese Bakterien können die effiziente Wirkung mehrerer Antibiotika verhindern, was wiederum zu schweren Infektionen führen kann, insbesondere im klinischen Umfeld. Die Ergebnisse des Multiplex-PCR-Tests stehen direkt von Stuhlproben, Rektalabstrichen oder Reinkulturen innerhalb weniger Stunden bereit, während aktuelle kulturbasierte Screening-Methoden mehrere Tage dauern.

Über Amplidiag(CE-IVD)

Amplidiag umfasst multiplexe Tests zur Erkennung von Magen-Darm-Infektionen. Sie ermöglichen das Panel-Screening der wichtigsten gastrointestinalen Pathogene. Auf Grundlage der bewährten Echtzeit-PCR-Technologie gewährleisten sie eine optimale Leistungsfähigkeit, die Eignung für Screening in großem Umfang und Kosteneffektivität in mittelgroßen bis großen Labors. Außerdem ermöglicht Mobidiag mit dem Amplidiag-Easy-System die Prozessautomatisierung von der Probennahme bis zur PCR-Einrichtung.

Weitere Informationen über Amplidiag.

Über Mobidiag Ltd.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen Mobidiag entwickelt und vermarktet innovative Lösungen zur Verbesserung der Diagnostik von Infektionskrankheiten und bedient den europäischen klinischen Diagnostikmarkt seit 2008. Mobidiag unterhält seinen Firmensitz in Espoo (Finnland) sowie ein FuE-Zentrum in Frankreich und Niederlassungen in Großbritannien und Schweden.

Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag ein umfassendes Produktsortiment für schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen. Mobidiag kann alle Laboranforderungen unabhängig von deren Größe, Durchsatz und zentralisierter bzw. dezentralisierter Organisation erfüllen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter mobidiag.com.

