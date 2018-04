Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Wirtschaft ist in den USA im März und Anfang April bei weit verbreitetem Beschäftigungwachstum weiter gewachsen. In allen zwölf Distrikten sei die Wirtschaftsleistung in den vergangenen Wochen gestiegen, viele Distrikte berichteten über einen angespannten Arbeitsmarkt, so der Konjunkturbericht "Beige Book". Lohnerhöhungen seien meist moderat ausgefallen. Auch Preiserhöhungen seien moderat ausgefallen, besonders die Stahl- und Aluminiumpreise seien gestiegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 233.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: +20,1 zuvor: +22,3 16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 0,00 0% Nikkei-225 22.239,42 +0,37% Hang-Seng-Index 30.697,58 +1,36% Kospi 2.453,97 -1,05% Shanghai-Composite 3.124,04 +1,06% S&P/ASX 200 5.886,90 +0,44%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Quer durch die Marktplätze freundlich zeigt sich die Börsenwelt in Ostasien und Australien. Der Anstieg des Ölpreises auf ein neues Dreieinhalbjahreshoch treibt die Kauffreude der Investoren an. Nach dem kräftigen dreiprozentigen Anstieg des Vortages rückt der Brentpreis nun um weitere 0,7 Prozent auf 73,99 Dollar je Fass vor. Der Anstieg der US-Ölproduktion hat sich derweil in der vergangenen Woche verlangsamt. Daneben kommen leicht positive Vorgaben von der Wall Street. Und noch immer sorgt auch die Erleichterung über die milde Entspannung im Nahen Osten und im Handelskrieg für Kursgewinne. Auch die Friedenssignale in Korea passen da ins Bild. Daneben verweisen Teilnehmer auch auf die gesunde globale Wirtschaft. So erinnert Chefmarktstratege Michael McCarthy von CMC Markets daran, dass die jüngsten Konjunkturdaten eine unerwartete starke Industrienachfrage belegt hätten: "Möglicherweise unterschätzen wir die Stärke des Aufschwungs in der weltweiten Wirtschaft." In Japan, wo der Nikkei 0,4 Prozent auf 22.240 Punkte zulegt, hilft auch der weiter schwächelnde Yen den Kursen aufwärts. Die Börsen in China zeigen sich deutlicher im Plus, nachdem sie zu Wochenbeginn schwach tendiert hatten. In Schanghai geht es um 0,9 Prozent nach oben, in Hongkong um 1,3 Prozent. Der taiwanische Markt liegt 0,8 Prozent im Plus, getrieben vom Schwergewicht Taiwan Semiconductor Manufacturing, die sich um 1,9 Prozent erholen. Die Aktie war zuletzt im Gefolge des US-Banns gegen den chinesische Telekomausrüster ZTE unter Druck geraten. Der Markt in Südkorea weist trotz der politischen Entspannung nur ein Plus von 0,3 Prozent auf, wobei der Elektronikriese Samsung Electronics 1,3 Prozent zulegt und die Aktie von Korean Air Lines sogar 3 Prozent. Der australische Markt ist weiter auf Erholungskurs, nachdem er im ersten Qartal ziemlich gebeutelt worden war - um 5 Prozent war er abwärts gelaufen, während im April ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche schlägt.

US-NACHBÖRSE

Amazon stiegen um 1,9 Prozent auf 1.557 Dollar. Der Onlinehändler hat die Anzahl der Prime-Kunden mitgeteilt, die laut Bairds "in line bis leicht über den Erwartungen" liegen. Die Zahl liegt nun bei über 100 Millionen Kunden, die für besondere Dienstleistungen einen Aufschlag an Amazon zahlen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.748,07 -0,16 -38,56 0,12 S&P-500 2.708,64 0,08 2,25 1,31 Nasdaq-Comp. 7.295,24 0,19 14,14 5,68 Nasdaq-100 6.833,21 0,25 16,84 6,83 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 769 Mio 719 Mio Gewinner 1.626 2.161 Verlierer 1.309 794 Unverändert 129 105

Uneinheitlich - Zum Ende ging den Kursen zwar etwas die Luft aus, die jüngsten teils kräftigen Kursgewinne konnten aber trotzdem gehalten werden. Weiter stützte die bislang gut verlaufende Berichtssaison. Der Dow hinkte etwas hinterher, gebremst von der sehr schwachen IBM-Aktie, die allein für ein Minus von über 80 Punkten verantworlich war. Größte Gewinner waren Aktien aus dem Transportsektor mit einem Indexplus von 2,2 Prozent. Hier stützten unter anderem kräftige Kursgewinne bei den Fluglinien nach guten Geschäftszahlen von United Airlines und des Eisenbahnbetreibers CSX. Dahinter folgten Ölaktien, deren Index um 1,5 Prozent zulegte dank stark gestiegener Ölpreise. IBM wurden mit einem Minus von 7,5 Prozent für eine enttäuschende Margenentwicklung abgestaft. Morgan Stanley gingen unverändert aus dem Handel. "Wenn die Zahlen höher ausfallen, dann bestätigen sie nur deine These und liefern dir keinen neuen Grund, zu kaufen", sagte Anlageexperte Rick Wedell von RFG Advisory Group, nicht nur mit Blick auf die Bankenaktien. United Continental stiegen um 4,8 Prozent. Die Muttergesellschaft von United Airlines übertraf die Erwartungen. Zudem kündigte die Fluglinie an, einige Flüge zu streichen. Diese Senkung der Kapazitäten sorgte für Kursgewinne auch bei anderen Branchentiteln.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,42 2,9 2,39 121,7 5 Jahre 2,73 4,3 2,69 80,5 10 Jahre 2,87 4,4 2,83 43,0

Anleihen waren angesichts der noch immer recht positiven Stimmung am Aktienmarkt nicht gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere legte deutlich um 4 Basispunkt auf 2,87 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,2378 -0,0% 1,2378 1,2368 +3,0% EUR/JPY 132,99 +0,2% 132,70 132,75 -1,7% EUR/GBP 0,8717 +0,0% 0,8713 0,8650 -2,0% GBP/USD 1,4200 -0,0% 1,4205 1,4301 +5,0% USD/JPY 107,44 +0,2% 107,22 107,31 -4,6% USD/KRW 1060,95 -0,4% 1065,08 1067,40 -0,6% USD/CNY 6,2670 -0,1% 6,2744 6,2887 -3,7% USD/CNH 6,2590 -0,2% 6,2727 6,2850 -3,9% USD/HKD 7,8482 -0,0% 7,8491 7,8499 +0,4% AUD/USD 0,7807 +0,3% 0,7786 0,7761 -0,1% NZD/USD 0,7327 +0,2% 0,7315 0,7320 +3,2% Bitcoin BTC/USD 8.188,33 +0,0% 8.185,99 7.939,80 -40,0%

Bei Wechselkurspaar Euro zu Dollar tat sich wenig, der Euro kostete in den USA zuletzt 1,2378 Dollar, etwa soviel wie am Vortag. Abwärts ging es für den kanadischen Dollar ("Loonie") zum US-Pendant, nachdem die kanadische Notenbank den Leitzins wie mehrheitlich erwartet unverändert gelassen hatte. Dass die Notenbank nicht konkret Mai oder Juni als Datum für eine Zinserhöhung genannt hatte, interpretierten einige Akteure als taubenhaft oder zumindest nicht falkenhaft genug und verkauften den Kanada-Dollar. Die türkische Lira zog kräftig an, weil die von Präsident Erdogan um über ein Jahr auf den Juni vorgezogene Präsidenten- und Parlamentswahl Unsicherheit aus dem Markt nehme, wie es hieß.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,86 66,52 +0,6% 0,39 +14,3% Brent/ICE 73,92 73,48 +0,6% 0,44 +12,8%

Eine regelrechte Rally vollzogen die Ölpreise. Sie erreichten die höchsten Stände seit dreieinhalb Jahren. Auslöser waren unerwartet deutlich gesunkene US-Lagervorräte. WTI schnellte um 3,1 Prozent auf 68,59 Dollar je Barrel nach oben. Für gute Stimmung habe übergeordnet auch gesorgt, dass der Handelskonflikt der USA mit China zuletzt etwas an Brisanz verloren zu haben schien mit konziliant klingenden Tönen aus China. Ein Handelskonflikt wird als negativ für die globale Konjunktur und damit die Nachfrage nach Erdöl gesehen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.351,51 1.349,53 +0,1% +1,98 +3,7% Silber (Spot) 17,23 17,19 +0,2% +0,04 +1,7% Platin (Spot) 946,00 940,00 +0,6% +6,00 +1,8% Kupfer-Future 3,17 3,10 +0,3% +0,01 -4,4%

Die Preise für Nickel und Aluminium stiegen auf Mehrjahreshochs angesichts von Spekulationen über weitere Sanktionen gegen Russland. Der Preis für Nickel zur Lieferung in drei Monaten vollzog einen Satz um 7,8 Prozent auf 15.050 Dollar je Tonne. So teuer war das Metall zuletzt 2015. Aluminium verteuerte sich um 6,4 Prozent auf 2.523 je Tonne. Zuletzt kostete es 2011 so viel. Die Anleger spekulierten, dass eine neue Runde von US-Sanktionen gegen Russland auch Norilsk Nickel treffen könnte, sagten Analysten. Der Goldpreis setzte seine positive Entwicklung des Vortages fort. Der Preis für die Feinunze stieg um 2 auf 1.349 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

HANDELSKONFLIKT

Angesichts des Drucks der USA hat sich Japans Regierungschef Shinzo Abe zu Gesprächen über Handelsvereinbarungen bereit erklärt. "Wir haben zugestimmt, Gespräche über freie, faire und gegenseitige Handelsabkommen aufzunehmen", sagte Abe nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump.

GELDPOLITIK USA

